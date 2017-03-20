Çiğlili kadınlar Çanakkale ziyaretinde

Çiğli Belediyesi tarafından, Çiğlili kadın ve çocuklar için 18 Mart Çanakkale zaferinin 102. yıldönümünde Çanakkale gezisi düzenledi

Çeşitli mahallelerden 800 kadın ve çocuk belediye binası önünde toplanarak 18 otobüsle Çanakkale'ye hareket etti. Eşi Ergül Arslan ile tüm otobüsleri dolaşarak, kadınları yolcu eden Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, bu toprakların büyük bedeller ödenerek korunduğunu belirterek, Çanakkale destanının yazıldığı şehitlik ve anıtları görmek üzere Çiğlili kadın ve çocuklar için Çanakkale gezisi düzenlediklerini söyledi.



Başkan Arslan yolcu etti



Şehitleri her zaman saygı ve minnetle andıklarını belirten Başkan Hasan Arslan, 'Çanakkale ve Kurtuluş destanlarımızı yazan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Çanakkale'de 250 bin şehit verdik ama ülkemizin işgal edilmesine asla izin vermedik. Kurtuluş Savaşı'nda da başka bir destan yazdık. Cumhuriyetimizi kurduk. 94 yıldır Cumhuriyet yönetimiyle yönetiliyoruz. Ülkemize ve cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz, çıkmak zorundayız' dedi.

Gece hareket eden otobüslerle sabah erken saatlerde Çanakkale'ye varan Çiğlili grup, gün boyunca tüm şehitlik ve anıtları rehberler eşliğinde gezdi. Oldukça duygulu anlar yaşayan kadınlar, böylesine anlamlı bir gezi düzenlediği için Başkan Arslan'a teşekkürlerini ilettiler.





