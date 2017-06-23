Çikolata ve şekercilere denetim

Denetimler sürecek
Yapılan denetimlerle ilgili konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediye olarak halk sağlığını korumakla görevli olduklarını dile getirerek vatandaşlardan sağlıksız ortamlarda üretilen kalitesiz ürünlerden almamaları uyarısında bulundu. 'Hemşehrilerimizin mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri bizler için önemli' diyen Pekdaş, 'Ekiplerimiz yasal mevzuat ve hukuk neyi gerektiriyorsa onu uyguluyor ancak asıl iş hemşerilerimize düşüyor. Vatandaşımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını ve bayram alışverişlerini yaparken sağlıklarını da düşünmelerini istiyoruz' dedi.
Güzel bir bayram dileyen Pekdaş, halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere göz yummayacaklarını da belirterek, bayram boyunca da denetimlerin süreceğini söyledi.