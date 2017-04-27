Cildinizi yıpratmadan yenileyin

Yenilikçi termomekanik fraksiyonel doğal ısı sistemi olan Tixel'in basın lansmanı Alsancak Key Otel de Klinik A Plus tarafından gerçekleştirildi

Yeni sistem Dr. Hale Güler tarafından tanıtıldı. Estetikte kullanılan cihazların ileri teknoloji ile cilt yenileme çözümleri sunduğunu, amacın kısa sürede, cildin doğal yapısını bozmadan daha iyi bir görünüm sağlamak olduğunu söyledi. Kırışıklıkların ve cilt yüzeyindeki pürüzlerin giderilmesinde sunulan yeni teknoloji Tixel'in cildin doğasına en yakın çözümü sunduğunu dile getiren Güler, "Uygulama patentli doğal ısı enerjisiyle ince çizgiler ve kırışıklıklarda, cilt rengi düzeltmede, hasar görmüş cildi onarmada, yaşlanma lekelerinde ve akne izlerinde iyileşme sağlıyor. Doğal ısı kaynağı kullanarak, özel altın ve titanyum başlığıyla, saniyenin yaklaşık 10'da biri gibi sürelerde cildin üst katmanlarında mikro kanallar açan Tixel, hücre zarını bozmuyor, hissedilebilecek ağrıyı en aza indirgiyor. Cilt yenileme teknolojileri genellikle dokunun kendi kendine iyileştirmesi fikriyle geliştiriliyor. İyileştirmeyi tetiklemek üzere dokuda kontrollü hasar oluşturuluyor. Tixel, cilt yenileme teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyor. Tixel, iletkenliği ayarlanabilir termal ucu ile ısı enerjisini dokuya iletiyor ve özel tekniğiyle hücrelerin hasar görmeden yenilenmesini sağlıyor" dedi.



Cilt yenileme amaçlı uygulanan estetik tedavilerde çoğunlukla elektrik, lazer, ısı gibi farklı enerji akımları kullanıldığını anlatan Dr. Güler, "Dokuya iletilen enerjiye hücrelerin reaksiyon vererek cildin kendini yenilenmesi sağlanıyor. Ancak bilinen çoğu lazer uygulamasında kullanılan yüksek enerjiler yerine doğal ısı kaynağı kullanıyor. Böylelikle hücre yapısına zarar vermiyor dokuyu en güvenli şekilde buharlaştırıyor. Tixel, kullanılan enerji miktarı ve hızına göre farklı klinik sonuçlara hizmet ediyor. Ağrı azalıyor, uygulama ardından iyileşme dönemi kısalıyor. En önemli özelliklerinden biri de her cilt tipine aynı şekilde uygulanıyor olması böylece uygulama hatalarına izin vermemesidir" diye konuştu. Klinik APlus'ın doktoru Hale Güler, "Medikal estetikte Avrupa ve İstanbul'daki en ileri uygulamaları takip ederek eş zamanlı İzmir'de de sunuyoruz" diye konuştu.

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