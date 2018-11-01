Çin-ABD gerginliği Türkiye için fırsat

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Çin-ABD gerginliği bizim Çin ihracatımız için bir fırsat" dedi

Şefika Bal- İzmir Ticaret Odası Ekim ayı Olağan Meclis toplantısı Selami Özpoyraz öncülüğünde gerçekleşti. Mecliste konuşan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener önemli açıklamalarda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, IMF'nin güncellemesini yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda ülke ekonomilerinin önünde riskler ile birlikte olumlu değerlendirmeler bulunduğunu anlatarak, Türkiye'de dışa bağımlılığı azaltmak için daha rekabetçi ve yenilikçi düşünmek gerektiğini söyledi. Başkan Özgener, "Öte yandan ABD'nin Çin'e yönelik ithalat vergilerini 2019 yılında daha da yükselteceğini duyurması, Çin'in de karşı atağa geçmesi, aylardır süregelen ticaret savaşlarının tuzu biberi oldu. Çin'in son dönemde sadece ihracata değil, ithalata da yöneleceğini dile getirmesi dikkatimizi çekiyor. ABD ile yaşamakta olduğu gerginlik de bizim için bir fırsat olabilir. Şu an Çin'e ihracatımızı arttırmanın tam zamanı. Bildiğiniz gibi biz bu öngörüleri ve Çin'in potansiyelini düşünerek pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer ülke ise 2016'da referandum yaparak Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere. İngiltere, AB ile sahip olduğu avantajları kaybetmemek için müzakereler yaparken, bizim de Gümrük Birliği çerçevesinde bu ülke ile olan gümrük ve ticaret imtiyazlarımızı kaybetmemek için hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

"İzmir'in değil Akdeniz'in girişimcilik merkezi olmak istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yaptıkları ziyarete değinen İZTO Başkanı Özgener, üyelerin sorunların detaylarını doğrudan Bakan'a anlatma fırsatı bulduğunu anlattı. İnciraltı'nın sağlık turizmine kazandırılmasının İzmir için son derece önemli olduğuna dikkat çektiklerini söyleyen Özgener, Bakan Ersoy'un bürokratlarına konuyla ilgili çalışma yapılması yönünde talimat verdiğini belirtti. Başkan Özgener, İzmir'in merkezi bütçeye aktardığı vergi gelirinden ihracata kadar her alanda önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirterek şöyle konuştu; "Girişimcilik Merkezi projemizi çok önemsiyoruz. Atina temaslarımızda dahi gündem dönüp dolaşıp girişimciliğe gelince doğru bir başlangıç yaptığımızdan bir kez daha emin olduk. İzmir'in 20-30 yıl sonrasını hayal ediyorsak meslekleri de buna göre kurgulamalı, şimdiden insanımıza yatırım yapmalıyız. Girişimcilik Merkezimiz aynı zamanda yenilikçi fikirlerini hayata geçirecek gençlerin sırtını dayayacağı bir 'cesaret merkezi' de olacak. Sınırlarımızı da geniş tutuyoruz, sadece İzmir'in değil Akdeniz'in girişimcilik merkezi olmak istiyoruz. Proje, İzmir'in projesi. Bu nedenle tüm kesimler katkı yapsın, İzmir projeyi sahiplensin istiyoruz. Dünyanın en iyi örneklerini inceleyip kentimizin avantajları ile harmanlayarak kuracağımız Girişimcilik Merkezi'nde birçok başarı hikayesine tanıklık etmek için çok çalışacağız."

İhracat destek ofisleri kurulacak

Ticaret Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı çerçevesinde ihracatçı sayısının artırılabilmesi amacıyla İhracat Destek Ofisleri kuracağını ifade eden Mahmut Özgener, yakın zamanda odada kurulacak İhracat Destek Ofisi'den bundan böyle üyelerin ihracatla ilgili her türlü bilgiyi alabileceğini söyledi. Firmaların ihracata yönelik A'dan Z'ye her türlü bilgi danışabilecekleri bir ofise sahip olacaklarını anlatan Özgener. "İhracata yönelik Ticaret Bakanlığımız çok çeşitli kalemlerde destek sağlıyor. Kuracağımız ofis, ihracat destekleri konusunda da faaliyet gösterecek. Ofisimiz, destek sisteminin işleyişi hakkında birebir rehberlik ve danışmanlık hizmeti verecek. Üyelerimizin ihracata yönelik beklentilerini de en hızlı şekilde Ticaret Bakanlığımıza Ofisimiz sayesinde ileteceğiz, çözüm odaklı çalışacağız" dedi.

İZTO üyelerinden en az yüzde 10 indirim

Ege PERDER ile ortak gerçekleştirdikleri indirim kampanyasını duyurduklarını ve meslek komitelerinin gündemine aldıklarını ifade eden Özgener, Ege PERDER ile imzaladıkları protokol konusu ürünlerin hepsinin vatandaşın temel ihtiyaç maddeleri olduğu için bu kampanyayı çok önemsediklerini dile getirdi. Enflasyonla mücadele kapsamında indirim kampanyası çağrısına üyelerin en az yüzde 10 indirim yaparak destek verdiğini anlatan Mahmut Özgener kampanyaya destek yönünde yaptığı çağrıyı tekrarladı.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projeleri için önceliği Dikili ve Menderes'e verdiklerini kaydeden Özgener, proje dosyası, fizibilite hazırlıkları ve diğer teknik konularla ilgili teknik danışmanlık hizmeti alma ile ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Başkan Özgener, gelecek hafta müteşebbis heyetin kurulacağını anlattı. 29 Ekim Cumhuriyetin 95. kuruluş yıldönümü vesilesi ile çocuklar için Nutuk kitabı bastırdıklarını anlatan Özgener, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte dezavantajlı bölgelerdeki okullara dağıtacaklarını sözlerine ekledi.