"Çin'e dönen Uygur Türkleri'nden haber yok"

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Alimcan İnayet Çin'de yaşayan Uygur Türkleri'nin çektiği sıkıntılardan bahsetti. Alimcan İnayet, 'Öğrencilere geri dönmeleri için çağrıda bulunuyorlar. Gider gitmez hapise atıyorlar. Öğrencilerimizden haber alamıyoruz 'dedi

Şefika Bal-Yurtdışında okuyan Uygur öğrencilerin Çin hükümeti tarafından geri çağırıldığını söyleyen Prof. Dr. İnayet, 'Yurtdışında okuyan tüm öğrenciler geri çağırıldı. Çok güzel sözlerle geri çağırıyorlar ancak gidenleri hemen hapise atıyorlar. Giden öğrencilerim gider gitmez havaalanında tutuklandı. Türkiye'de okuyan öğrenciler geri gitmemeli' diye konuştu.

'Tatile giden öğrencilerin de pasaportlarına el konuldu, geri dönemiyorlar. Okulu yarım kalmış bir sürü öğrencimiz var' şeklinde konuşan Prof. Dr. Alimcan İnayet, 'Beni de geri çağırdılar üstelik Türk vatandaşı olduğum halde. Oraya giden öğrencilerimizle ve tanıdıklarımızla iletişime geçemiyoruz. E-posta dahi atamıyoruz. Attığımız anda başları belaya girebiliyor. Sosyal medya ağları zaten polis kontrolünde. Hiç konuşamadığımız ve haberlerini alamadığımız akrabalarımız, öğrencilerimiz var' diye konuştu.

Uçuşlar durduruldu

Prof. Dr. Alimcan İnayet, 'Bir iki sene öncesine kadar durum fena değildi. Her hafta Urumçi'den İstanbul'a en az iki kere uçaklar geliyordu. Şimdi uçuşlar durduruldu, Uygurların pasaportları toplandı. Olup bitenler akıl alır gibi değil. Malesef Türkiye'nin iç siyaseti dolayısıyla orada olup bitenler dikkat çekmiyor' dedi.

Marjinal gruplar bahane edilerek tüm Uygurlar cezalandırılıyor

Doğu Türkistan'da yaşananların tam bir soykırım olduğunu söyleyen İnayet, 'Yaklaşık 1 milyon kişi Doğu Türkistan'ın çeşitli bölgelerinde kurulan kamplarda bir nevi ceza evlerinde tutuluyor. Amaç makbul vatandaşlar yaratmak. Bu nedenle islam dinini Çin Komünist Partisi'nin anlayışlarına uyarlamak. Çünkü Çin Komünist Partisi, islamı ve müslümanları Çin devlet güvenliğine büyük bir tehdit olarak görüyor. İki üç seneden beri Çin hükümeti Suriye'de IŞİD saflarında yer alan çok marjinal bir Uygur grubu bahane ederek 15 milyon müslüman Uygur'u cezalandırma yoluna gitmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz durumda, insan hakları ve demokrasiden bahsedilemez' şeklinde konuştu.

İpek gibi bir yol çalışması

Çin'in 'İpek Yolu' projesinden söz eden Prof. Dr. İnayet, 'Özellikle son yıllarda Çin hükümetinin bütün gücüyle uygulamaya koyduğu bir proje var, 'İpek Yolu' Projesi. Bu projenin gerçekleşmesi için kendilerince engel olarak gördükleri tüm riskleri ortadan kaldırmak istiyorlar. Yani, özellikle Orta Asya'da eğilim gösteren milletleri tehlikeli görüyorlar ve tüm riskli grupları ortadan kaldırmak amacıyla çalışıyorlar. Türkiye Hükümeti bu konuyu Uygur Türkleri adına ele almalı. Filistin'le ilgili çalışmalarını takdirle karşılıyoruz ve aynı çabayı Doğu Türkistan için göstermesini bekliyoruz. Hem din kardeşi hem de soydaş olmanın gereği mazlum Doğu Türkistan'ın sesini herkese duyurmak' dedi.

Nazi dönemi yaşatılıyor

Türkiye'de gerçekleşecek seçimlerden sonra Doğu Türkistan için bir kampanya başlatmayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Alimcan İnayet, 'Özellikle seçimden sonra çok büyük bir kampanya hazırlayarak durumu Türk kamuoyuna ve Türk hükümetine duyurmak istiyoruz. Eğer sesimizi çıkarmazsak önümüzdeki yıllarda çok daha büyük felaketler bizleri bekliyor. Nazi Almanya'sında yapılan şey şimdi Doğu Türkistan'da yapılmakta. Dolayısıyla sessiz kalmamalıyız. Türk Hükümeti Filistin davasına verdiği desteğin yüzde birini bize verse Uygurların umudu yeşerecek. Ancak ne civar ülkelerden ne de Türkiye'den ses yok. Sadece çaresizce izliyoruz. Türkiye hükümeti olaya insan hakları çerçevesinden bakıp nasıl Filistinli müslümanlara destek veriyorsa Uygurlura da destek vermelidir' şeklinde konuştu.



Polis devleti kuruldu

Çin'de Uygur Türkleri'nin sosyal yaşantısını anlatan Prof. Dr. İnayet, 'Çin'den Doğu Türkistan'a yüz bin polis takviyesi yapılmış. Her şey polis kontrolü altında. Sosyal medya ve tüm iletişim araçları kontrol altında, mobese kameraları şehirlerin her yerine donatılmış. Evden çıktığınız anda kontrol altındasınız. Devlet dairelerinde Uygurca konuşmak yasaklandı. Bundan önce biz anadilimizde eğitim görüyorduk, mesela ben Çince'yi sonradan öğrendim. 90'lı yıllardan sonra Uygurca yavaş yavaş silinmeye başladı. Şuanda okulladra eğitim Çince. Eğitim sitemi tümüyle müslüman Uygurları Çinliliştirmeye yönelik bir sitemdir. Eskiden beri ramazan ayında oruç yasaklandı ama bu sene durum daha kötü, islam dini tamemen yasaklanmış durumda' diye söyledi.