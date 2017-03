Çınar Evi Büyükpark'ta açıldı

Son üç yılda Kızlar Kahvesi, Down Kafe, Engelsiz Kafe ve Diyet Kafe olmak üzere özel temalı dört mekanı kente kazandıran Bornova Belediyesi, Çınar Evi'ni de hizmete açtı. Açılış kurdelesini yaşlılarla birlikte kesen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Büyük Park'ı Türkiye'ye örnek bir alan haline getirdiklerini belirtti

Büyük Parkı vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği bir alana dönüştürmeyi hedefleyen Bornova Belediyesi, Kızlar Kahvesi ve Down Kafe'nin ardından bu kez yaş almış büyüklerimiz için Çınar Evi projesini hayata geçirdi. Evka - 4'e taşınan Zabıta Müdürlüğü'nün Büyükpark'taki eski yerinde inşa edilen özel mekan, renkli görüntülere sahne olan törenle hizmete açıldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yoğun katılımla gerçekleşen törende açılış kurdelesini yaşlılarla birlikte kesti.



Bornova Eski Belediye Başkanı Ali Sözer ile CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar'ın da katıldığı açılışa ilgi yoğundu. Yaş almış büyüklerin elini öpüp, her biriyle tek tek ilgilenen Başkan Olgun Atila, Büyük Park'ı Türkiye'ye örnek bir alan haline getirdiklerini söyledi. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi'nin bulunduğu Büyükpark'ı tamamen Bornovalara ait bir alan haline getirdiklerini söyleyen Başkan Atila, 'Havuzunu ve çocuk oyun alanını yenilediğimiz Büyükpark'ta önce Kızlar Kahvesi, sonra Down Kafe, şimdi de Çınar Evi'ni hizmete açtık. Yaş almış büyüklerimizin bu mekanda huzur içinde, keyifle vakit geçirmelerini diliyorum' diye konuştu.



Kardeşçe yaşam



Türkiye'nin her yerinin Bornova ve İzmir gibi olmasını dileyen Başkan Olgun Atila, 'Herkes kardeşçe yaşasın ve düşüncelerini özgürve ifade etsin. Şu an burada olduğu hep birlikte daha güzel günlerimiz olacak' ifadelerini kullandı.

Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi Bocce Takımı'nın spor kıyafetleri ile katıldığı açılışa, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri ile Bornova Belediyesi Cumhuriyet Evi Çocuk Orkestrası bir konser verdi. Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserleri seslendirilirken şarkılara eşlik eden yaşlılar, kimi zamanda kendilerini müziğin ritmine bıraktı. Onlara Başkan Atila da eşlik etti.



Çınarlara uygun oyunlar ve kitaplık



Çınar Evi'nde, çalınacak müziklerden dekorasyona, menüden oyun imkanlarına kadar her şey, yaş almış büyüklerimize uygun tarzda hazırlandı. Domino, carrom, bocce, dama, satranç gibi oyunların oynanabileceği mekanda bir de kitaplık yer alıyor. Çınar Kafe'de Dost Kart sahibi öğrencilere İzbaş işletmesindeki diğer kafeteryalardaki gibi yarı zamanlı iş imkanı sunulacak. Mekan, 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacak.



Mekana özel çevre düzenlemesi



Büyükpark'ın Fevzi Çakmak Caddesi tarafında bulunan Çınar Evi'nin çevresi içinde özel peyzaj çalışması yapıldı. Mekanın, çevresine daha estetik ve modern bir görünüm kazandırmak amacı ile yapılan çevre düzenlemesinde; yer örtücü, çalı ve mevsimlik çiçek olmak üzere yaklaşık 15.750 adet bitkinin dikimini yapıldı. Doğayla iç içe huzurlu bir ortam yaratmak için, mevsimlik çiçek dikimi ve doğal taşların birlikte kullanıldığı peyzaj çalışmaları tamamlandı. Özel formlu Şimşirler, Mavi Serviler ve Mazıların yanında herdem yeşil çalılar ile birlikte mevsimlik çiçekler ve yer örtücü bitkiler kullanıldı. Kullanılan bitkiler arasında ortanca, mahonya, çim zambağı ve akuba gibi türler bulunuyor.