Çınaraltı Parkı'na Büyükşehir'in eli değecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı’nı koruma amaçlı gerçekleştireceği projelere bir yenisini daha ekledi. Çınaraltı Parkı’nın meydanını modern bir park haline getirecek projede, oturma birimleri ve peyzaj düzenlemeleriyle kentlilerin hoşça vakit geçirebileceği bir dinlenme alanı oluşturulacak

Kemeraltı’nda gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla tarihi çarşıyı ve çevresini korumak adına önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çınaraltı Parkı’nda da meydan düzenlemesine gidecek.



Hazırlanan projeye göre, Çınaraltı Parkı’nda var olan eskimiş beton yüzey kaldırılarak bazalt ve granit taşları ile oluşturulan bir parça ile döşenecek. Günümüzde hizmete devam eden restoran ve kahvehane gibi bölümlerde, alanın mimari karakteri ve ticari faaliyetleri ile uyumlu, çağdaş mimari diline sahip bir konsept oluşturulacak.







Bölgedeki canlılığı korumak ve parka renk getirmek için 847/1 Sokak ile park alanını ayıran bölüme ve parkın ortasında bulunan çınar ağacının etrafına oturma gruplarıyla masalar yerleştirilecek. Böylece alanın günümüzdeki kullanım şekli devam ettirilmiş olacak.



Engelli ulaşımı için rampa alanların da yapılacağı parkta, varolan bütün ağaçlar korunacak, ilave olarak ise 3 adet yeni ağaç dikilecek. Kentlilerin hoşça vakit geçireceği bu alan, aynı zamanda restoranların servis verdiği bir bölüm olarak hizmete devam edecek.