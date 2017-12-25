Çınarlar-fidanlar barış diledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yaşam Kampüsü'nde düzenlediği yılbaşı partisi, Huzurevi sakinleri ile Çocuk-Gençlik Merkezi ve Engelli Merkezi'nin öğrencilerini bir araya getirdi. Renkli buluşmaya katılanların 2018 için ortak dileği 'barış' oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'da kurduğu Türkiye'nin ilk Sosyal Yaşam Kampüsü'nde renkli bir yılbaşı etkinliği düzenledi. Huzurevi Balo Salonu'nda gerçekleşen 'Fidanlar ve Çınarlar Buluşuyor' adlı programda ev sahipliğini üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin, hem Huzurevi sakinleri hem Çocuk ve Gençlik Merkezi ile Engelli Merkezi'nin öğrencileriyle yakından ilgilendi. Yeni yıl partisine katılanlar, gönüllerince eğlenerek uzun süre unutamayacakları bir gün yaşadı. Her yaşta genç kalmayı başarabilenler ile tüm engelleri birlikte aşmaya çalışanları bir ara getiren erken yılbaşı kutlamasında yeni yıl pastası da kesildi. 2018'e ilişkin umutların tazelendiği coşkulu buluşma, katılanlara 'En kötü günümüz böyle olsun' dedirtti.



2017 gibi zor ve sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, '2018'in ülkemize ve kentimize barış, huzur getirmesini diliyoruz. İnşallah kötü günler artık geride kalır. Bizler sizlere umut olmak, çare olmak zorundayız. Bunun için el birliğiyle çalışıyoruz. İzmir olarak umutluyuz, umutlu olmak zorundayız' diye konuştu.



