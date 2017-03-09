Çin’de Türk doğaltaşları büyük ilgi gördü

Doğaltaş sektörünün en önemli ihracat pazarlarından Çin’de gerçekleşen Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda Türk doğaltaş sektörünün şovu var. Doğaltaş sektörünün Şampiyonlar Ligi Xiamen Fuarı’nda Türk doğaltaş sektörü 130 firma ile dünya birincisi oldu. Türk firmaları her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor

Dünyanın en önemli ve prestijli doğaltaş fuarı olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı bu yıl 6-9 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege İhracatçı Birlikleri gerçekleştiriyor. Türkiye standında 69 doğaltaş ihracatçısı Çinliler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen alıcılar ile yoğun görüşmeler gerçekleştirirken, Xiamen Fuarı’na bireysellerle birlikte 130 Türk firması katılıyor.



ÇİN EN BÜYÜK İHRAÇ PAZARIMIZ



Xiamen Fuarı’nın bu yılki performansını değerlendiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya “Bu yıl 17. kez düzenlenen Xiamen fuarına birlik olarak 9. kez milli katılım organizasyonu yapıyoruz çünkü Çin pazarı geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de en önemli pazarlarımız arasında yer almaya devam edecek. Son yıllarda Çin’in hammadde politikasında yaptığı değişiklikler ve düşen büyüme rakamları sebebiyle inşaat sektörünün yavaşlaması biz ihracatçılar tarafından olumsuz algılanmamalı; aksine pazardaki bu durgunluk doğaltaş stokları azalan Çin’in bu çıkmazdan kurtulmak için yeni düzenlemelere gideceğinin göstergesi, yani sektör için büyük bir fırsat" diye konuştu.

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