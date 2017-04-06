Çinli heyetten İTO'ya ziyaret

Çin Gansu Eyaleti Ekonomik İş Birliği Bürosu, İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ı ziyaret etti. Heyet İzmir Ticaret Odası'nı 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'na davet etti

İzmir Çin Başkonsolosu Liu Zengxian, Gansu Eyaleti Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Başkan Yardımcısı Huang Xuanping ve Gansu Eyaleti Ekonomik İş Birliği Bürosu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ı ziyaret etti. Toplantıda konuşan Demirtaş, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkenin Çin olduğunu belirterek, "Ama ihracatımız çok az. Burada suç bizde, biz size gelip mal satmak istememişiz. Onun için mayıs ayında kalabalık bir grupla Şanghay'a gideceğiz. Orada İzmir'i tanıtacağız. Çin baş konsolosluğunun İzmir'de açılmış olması bizim için önemli. Biliyorsunuz tarihte İzmir ipek yolunun bittiği yer. Bugün ise İzmir fuarlar şehri" dedi. Huang Xuanping ise İzmir Ticaret Odası'nı 6-9 Temmuz'da 23'üncü kez düzenleyecekleri Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'na davet etti. İki tarafta da beraber çalışma umudu, ışığı gördüklerini ifade eden Xuanping "İpek yolu bakımından biz de çok önemli bir yerdeyiz beraber çalışmaktan mutluluk duyarız. İleride çalışma daha çok işbirliği yapacağız" dedi.



Çinli heyet Demirtaş'a asıldığı odaya huzur getirdiğine inanılan Arapça ve Çince yazılı 'Hat' hediye etti.

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