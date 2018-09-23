Çinli yönetmenler İzmir'i Çin'de tanıtacak

"Çin'de 2018 Türkiye Turizm Yılı" çerçevesinde Türkiye'ye gelen iki Çinli yönetmen, İzmir'i tanıtmak için kısa film ve belgesel çekti

Shenzhen Medya Grubu adına çalışan yönetmen Zhang Nan ve Wang Le, İzmir Kısa Film Direktörü Yusuf Saygı'nın rehberliğinde İzmir'in tarihi ve doğal güzelliklerini, Türk yemeklerini kayda aldı.

Üç yönetmen, Türkiye ile Çin arasında turizmin canlanması amacına hizmet edecek kısa filmler için hazırladıkları senaryolar doğrultusunda kentin en çok bilinen Kemeraltı, Agora, Selçuk, Kordon ve Çeşme'de yaklaşık iki hafta süren çekimler yaptı.

Kısa film için hazırlanan bir senaryoda Kemeraltı Çarşısında tanışan bir çocuk ile gencin Kemeraltı, Agora, Kordon, Çeşme gibi önemli turizm noktalarının yanı sıra Selçuk'ta bulunan Efes tarihi kenti ile Bergama'daki Pergamon Antik Kenti'ni gezmesi anlatılırken belgesel filmde kentin doğal güzellikleri, Türk yemekleri ve sosyal alanlar kayıt altına alındı.

Hazırlanan filmler, Çin'de 24 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Shenzhen'de düzenlenecek film festivali ile Shenzhen Medya Grup'una bağlı televizyonlarda bir ay boyunca gösterilecek.

Filmler ayrıca Türkiye'de 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak.

"Çinlilere İzmir'de yer açın"

Yönetmen Zhang Nan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye daha önce de geldiğini, ülkesindeki Türkiye'nin Turizm Yılı dolayısıyla İzmir'e geldiğini anlattı.

İzmir'e hayran kaldığını, kentin doğal güzellikleri ve tarihi yerlerinden çok etkilendiğini ifade eden Nan, filmlerin bitmesini beklemeden Çin'deki arkadaşlarını telefonla arayarak İzmir'i mutlaka görmeleri gerektiğini söylediğini aktardı.

Türkiye'yi tanıtmak için çok güzel filmler hazırladıklarını dile getiren Nan, "Bu yıl Çin'de Türkiye yılı. Amacım Türkiye'nin, İzmir'in güzelliklerini halkıma tanıtmak. Benim gibi birçok insanın filim sayesinde İzmir'e olan ilgisinin artacağını ve çok sayıda vatandaşımızın geleceğini düşünüyorum." dedi.

"2 milyar kişi izleyecek"

Yönetmen Wang Le de Türkiye'yi çok beğendiğini, İzmir'in kendi içinde birbirinden farklı güzellikleri barındırdığını belirtti.

Türk insanlarını çalışmaları sırasında daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Le, "Çok sıcak insanlar. İzmir'e geldiğimiz günden bu yana hiç yabancılık çekmedik. Çok rahat bir çalışma ortamı bulduk. Bu film ve belgesellerimize de yansıdı. Eserlerimizin hem Türkiye'de hem de ülkemizde çok beğenilecek. Çektiğimiz belgesel ve filmi ülkemizde 2 milyar kişinin izlemesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kendisini Çin ile Türkiye arasında kültür elçisi gibi gördüğünü vurgulayan Le, iki ülke bir çok açıdan birbirine benzediğini, ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Çinli yönetmenlere rehberlik eden Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali Direktörü Yusuf Saygı ise çalışmaya İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Ticaret Odası'nın destek verdiğine işaret etti.

İzmir'in tanıtımı açısından iyi bir çalışma yaptıklarına inandığını kaydeden Saygı, "Çok güzel bir ortak çalışmaya imza attık. Yaptığımız çalışma sadece İzmir değil, Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli. Filmler bir ay boyunca Çin'de izleyiciyle buluşacak." dedi.