Çinliler, İzmir fuarlarına katılacak

Şubat ayında İzmir'de “Çin Bahar Bayramı” etkinliğine imza atmaya hazırlanan Çin'in en büyük 4. kenti Chengdu, İzmir fuarcılığıyla da yakında ilgilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret eden kent yöneticileri, Çin'deki firmalara "İzmir'deki fuarlara katılın" çağrısı yapacaklarını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çin’in 4. büyük kenti olan Chengdu’dan gelen heyetini ağırladı. Çin Komünist Partisi Chengdu Komitesi Sekreter Yardımcısı ve Chengdu Belediye Başkan Vekili Zhu Zhihong başkanlığındaki heyet üyeleri, Başkan Kocaoğlu'na 2018 yılında İzmir’de gerçekleştirilmesi planlanan "Çin Bahar Bayramı" çerçevesindeki kültürel etkinliklerle ilgili bilgi aktardı. Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Zhihong, İzmir'in özellikle ekonomik bakımdan çok dinamik bir kent olduğunu söyledi. Zhu Zhihong, "İki şehir olarak birbirimize çok benziyoruz. İzmir’in çok önemli bir fuar kenti olduğunu biliyoruz, biz de fuarlara çok önem veriyoruz. Ülkemize döndüğümüzde, Çin’deki şirketlere, son yıllarda hızlı büyüme kaydeden İzmir Fuar’ına katılmalarını söyleyeceğiz” dedi.



2018 Şubat ayında İzmir'de gerçekleştirecekleri Çin Bahar Bayramı'nda ülkelerinin kültürünü tanıtacaklarını ifade eden Chengdu Heyeti Başkanı, 20 kişilik bir sanat grubuyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde geleneksel "yüz değiştirme" tiyatro etkinliğine imza atacaklarını da sözlerine ekledi.



