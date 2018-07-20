Çırpı'da profesör bahçesi

Eski Bilkent Üniversitesi Matematik Profesörü Uğurhan Muğan şimdilerde eşi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Şımga Muğan ile birlikte Bayındır Çırpı Köyü'nde elma görünümlü armut yetiştiriciliği yapıyor. 2015'te boş bir araziyi satın alarak 3575 adet Asya Armudu fidanı dikerek işe başlayan Muğan Ailesi bu yıl ilk mahsullerini toplayacak

Süleyman Gülen- Hayallerini gerçekleştirmek için Bayındır Çırpı Köyü'nde 2015 yılında boş arazi satın alarak işe başlayan Prof. Dr. Uğurhan Muğan (65) ve eşi Prof. Dr. Can Şımga Muğan (63) içerisinde 40 dekar armut ve 12 dekar zeytin olan bahçe kurdu. Hosui, Kosui ve Nashi olarak 3 çeşit Asya Armudu'nun bulunduğu bahçede armutların tek farkı boyutları. Elma görünümünde olan armudun tadında şeftali ve kavun tadı hissediliyor.

Boş bir araziydi

Kurdukları bahçede ilerde çocuklara bahçecilik üzerine bir şeyler öğretmek istediklerini belirten Prof. Dr. Muğan, insanların da ürünlerin nasıl yetiştirildiğini bilmeleri gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Muğan "Burası boş bir araziydi. 3575 Asya Armudu Fidanı alıp buraya diktik. Hosui, Kosui ve Nashi olarak 3 çeşit ağacımız var. 3'ü de aynı armut fakat büyüklükleri farklı. Çin ve Japonya kökenli olarak doğal bir ürün. Soğuk havaya pek dayanmaz.Taze tüketmek çok keyiflidir. İnsanlar ilelebet çalışmak istiyor. Eşimle birlikte böyle şehirden uzak sakin bir yerde bahçe kurmak çok eskiden beri hayalimizdi. Aslolan, bir şey üretmektir. Burada çocuklara yönelik projeler yapmayı düşünüyorum.

Asıl derdim çocuklar

İleride burayı eğitimsel amaçlı kullanmayı düşünüyorum. Asıl derdim çocuklar. Onların üretim sürecine dahil olmasını istiyorum. Buradan gelip fidanların nasıl dikildiğini, nasıl yetiştirildiğini ve bahçe bakımının nasıl yapıldığını bizzat deneyimleyerek öğrenmelerini istiyorum. Çocukların dünyaları genişlesin. Şehirde yaşayan insanlar bu tür kavramlardan uzak. Sadece marketin raflarında görüyorlar ancak onlar oraya nasıl geliyor bilmiyorlar. Burada hayvancılık da yapılıyor. İnsanların buralara gelip bunların nasıl yapıldığını görmesi lazım" diye konuştu.