Çıtak Arazisi sorunu çözüldü

Konak'ın Gültepe Semti'nde yer alan ve halk arasında 'Çıtak Arazisi' olarak anılan bölgede oturan gecekondu sahipleri tapularına kavuşuyor.

40 yıllık sorunu çözdüklerini dile getiren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, gecekondu sahiplerine emlak beyan değeri üzerinden faizsiz, dört yılda eşit taksitler halinde ödemek koşuluyla tapularını vereceklerini söyledi. Konak Belediyesi'nin Gültepe Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Pekdaş, yapılanın bir tapu satışı olmadığını, 40 yıldır bölgede yaşayan gecekondu sahiplerini tapularına kavuşturduklarını dile getirdi. Bölge halkının yanı sıra, mahalle muhtarları ve belediye bürokratların da katıldığı toplantıda konuyla ilgili merak edilenlere açıklık getiren Pekdaş, tapusu belediyede olan araziyi üzerinde oturan gecekondu sahiplerine vereceklerini belirterek, "Burasının harita işlemlerini bitirdik. Artık sorun da kalmadı. Belediye meclisinden de tapuların dağıtımı için karar almıştık. 1984 yılında çıkarılan imar affı kapsamında, 1987 yılına kadar başvuru yapanlara tapularını vereceğiz" dedi.

Tapu sahibi yapıyoruz

Çıtak Arazisi'nde gecekondusu olan vatandaşlardan bu fırsatı kaçırmamalarını isteyen Pekdaş, "İmar Barışı'na başvurup arsa almak isteyenlere piyasa rayiç değeri üzerinden ve faiz işletilerek satış yapılıyor. Biz ise Emlak Beyan Değeri üzerinden faizsiz, dört yılda taksitle ödemek imkanıyla tapularını veriyoruz. Böyle bir satış imkanı yok. Bu bir tapu satışı değil, tapuları sahiplerine kavuşturuyoruz" diye konuştu.

Beklemeye bırakmayın

Başvuruların kaçırılmaması çağrısında bulunan Pekdaş, "Artık iş sizin başvurunuza kaldı. Biran önce başvuru yapmanız gerekiyor. 1987 yılından öncesi imar affına müracaatı olanlara tapularını hemen veriyoruz. Emlak Kamulaştırma Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız her türlü bilgilendirmeyi yapmaya hazır. Bu fırsatı kaçırmayın. Süre uzadıkça Emlak Beyan Değeri de artacaktık. Kimsenin zararı olmasın. Tapularınıza biran önce kavuşun. 40 yıldır bekleyen sorun da böylece çözülsün. Yeniden beklemeye bırakmayın" dedi.