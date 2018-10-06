Çocuğa cinsel istismar davasında skandal hata!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde görülen cinsel istismar davasında, mağdur N.C. (8) adlı kız çocuğu için alınan rapor dosyaya girmeden, tutuksuz sanık M.M. (71) hakkında beraat kararı verildiği ortaya çıktı. Mağdur avukatı, temyiz başvurusunda bulundu

İddiaya göre, Karşıyaka ilçesinde yaşayan N.C. adlı kız çocuğuna, karşı komşularının bahçesinde oyun oynarken arkadaşının dedesi M.M. cinsel istismarda bulundu. N.C., olayı okuldaki rehber öğretmeniyle paylaştı. Öğretmeninin yönlendirmesiyle N.C., anne ve babasına da olayı anlattı. N.C.'nin anne ve babası, kızlarını dinledikten sonra, komşuları M.M. hakkında şikayetçi oldu. Çocuğun videoya kaydedilen ve uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinin ardından, sanık M.M. tutuklandı ancak yapılan itiraz üzerine 5 gün sonra tahliye edildi.

Savcının soruşturmayı tamamlamasından sonra Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanık M.M. hakkında 'cinsel istismar' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan M.M., savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Mağdur N.C. ise istismarı uzmanlar eşliğinde anlattı. Çocuğun anne ve babası da şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, olayı görmeyen ancak sanığı tanıyanların tanıklıklarına başvurdu. Tanıklar, 'M.M.'yi iyi tanıdıklarını ve kötü bir durumunu görmediklerini' belirtti.

Cumhuriyet savcısı, 'soyut iddiadan başka ortada bir kanıt bulunmadığını, şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil olmadığını belirterek, sanığın beraatine karar verilmesini' istedi. Mahkeme heyeti de duruşma sonunda, 'çocuğun beyanlarından başka bir kanıtla desteklenmeyen, şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek, sanık M.M.'nin atılı suçtan beraatine' karar verdi.

AİLE MÜCADELEYİ BIRAKMADI

Davada beraat kararı verilmesi üzerine kızları için mücadeleyi bırakmayan anne ve baba, kendilerine avukat tutarak karara itiraz etti. Ailenin avukatı Çağatay Korhan Tokgöz, dosya üzerinde yaptığı inceleme ve araştırmada bir ayrıntıyı fark etti. Avukat Tokgöz, soruşturmayı yürüten savcının talebi üzerine mağdur N.C.'nin, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne 'adli görüşme ve psikiyatri raporu' için gönderildiğini, olaydan dolayı mağduriyetinin ortaya çıkarılmasının istendiğini tespit etti.

Avukat Tokgöz'ün bulduğu, mahkeme dosyasına ise giremediği belirlenen hastane raporunda, küçük N.C.'nin, yaşanan olaydan dolayı başlayan ve tedavi gerektiren düzeyde devam eden psikolojik bozukluk içinde olduğunun, tedaviye düzenli olarak devam etmesi gerektiğinin belirtildiği anlaşıldı.

Avukat Çağatay Korhan Tokgöz, cinsel istismar davasında küçük kızın sağlık raporu olmadan verildiğini belirttiği beraat kararına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak itiraz etti. Avukat Tokgöz, temyiz dilekçesinde, uzman doktorlar tarafından savcılığın talebi üzerine kontrolden geçirilen ve sonuçlandırılan raporun mahkeme dosyasına hiç girmemesinin ve beraat kararı verilmesinin haksızlık olduğunu belirtti.

Avukat Tokgöz, bu tür davalarda mağdurların raporları alınmadan davanın sonuçlandırılmasının hukuken bir eksiklik olacağını, kendilerinin davasında ise raporun alındığını ama dava dosyasına bir şekilde girmediğini, mahkeme heyeti tarafından görülmeyen raporun yokluğunda bir karar verildiğini savundu. Çağatay Korhan Tokgöz, bu durumun açıkça haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, mahkemenin verdiği beraat kararının bozulmasını istedi.