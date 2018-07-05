Çocuk istismarına pankartlı tepki

Son zamanlarda artan çocuk istismarı vakalarına karşı halkın tepkisi sürüyor. Karşıyaka'da da bir grup pankartla eylem yaptı

Burcu Özkan- Gittikçe büyüyen çocuk şiddeti ve cinsel istismarların önüne geçilmek için Karşıyaka’da pankartlı eylem düzenlendi. Liseli Genç Umutçu Kadınlar Derneği ve Halk Evci Kadınlar Derneği’nin beraber yürttüğü eylem lise öğrencileri ve Dernek üyesi anneler tarafından gerçekleştirildi.

Farkındalık yaratmak ve çocukların sesi olmak amacıyla sadece pankartları tutarak hiç konuşmadan öylece duran eylemciler, küçük Leyla ve her türlü şiddete, istismara maruz kalan çocuklar için mücadele ettiklerini belirttiler.

Halk Evci Kadınlar Derneği üyesi Melek Göktaş, “Burada lise öğrencisi genç kızlar ve kadınlar var. Hepimiz, çocuklara yönelik her türlü şiddet ve cinsel istismarın önüne geçilmesi için caddenin ortasında set oluşturduk. İzmir şubesi olarak tamamen özgün planlanarak karar verilmiş olan bu eylem, yaşanan vahşetler karşısında kayıtsız kalınmayacağının göstergesidir” dedi.

Şiddeti meşrulaştırmalarına izin vermiyoruz

Cinsel istismara hiçbir zaman geçit vermeyeceğini söyleyen 18 yaşındaki Lise öğrencisi ve Liseli Genç Umutçu Kadınlar Derneği üyesi Melek Zengin, “Bizler bu ülkede ne olursa olsun istismarı aklayanlara yol vermeyeceğiz.Çocuk şiddetini meşrulaştıranlara geçit vermeyeceğiz. Her ne olursa olsun mücadelemize devam ederek bu ülkede istismara ve şiddete uğrayan tek bir çocuk kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



