Çocuk Kulübü üyeleri tiyatroda

Bornova Belediyesi'nin çocukların sosyalleşmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine aracılık etmek için kurduğu Çocuk Kulübü'nün 10 binin üzerindeki üyesi kulübün düzenlediği gezi ve tiyatrolara katılıp kaliteli vakit geçirirken, sahnelenen eğitici oyunlarla da eğlenirken öğreniyor.

7-14 yaş arasındaki çocukların sosyalleşmeleri ve tiyatrodan spora farklı etkinliklerle eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmeleri için kurulan Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri, yarıyıl tatilinde eğlenceye doyuyor. Düzenlenen gezilere katılan minikler, tiyatrolarla da keyifli zaman geçiriyor. Sayıları 10 bini geçen Çocuk Kulübü Üyeleri Bornova Belediyesi'nin Belkahve'de hayata geçirdiği Ata Anı Evi'ni ziyaret ederek tarihi öğrenirken, farklı günlerde ve merkezlerde sahnelenen eğitici tiyatro oyunları ile de eğleniyor.

Kişisel gelişimleri önemli

Kulüp üyesi çocuklar Altındağ Kültür Merkezi ve Mevlana Toplum Bilim Merkezi'n de sahnelenen 'Sağlıksız Kral' oyununda biraraya geldi. Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu'nun sahnelediği oyunu izleyen minikler sağlıklı olmak için beslenmenin önemini eğlenerek öğrendi. 200'den fazla çocuk aileleriyle birlikte katıldıkları tiyatroda keyifli vakit geçirdi. Çocukların geleceğimiz olduğuna vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Onlara ne kadar emek verir ve kişisel gelişimleri için olanaklar sunarsak toplum olarak kendi geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmiş oluruz. Bizim için çocuklarımızla ilgili proje ve hizmetler her zaman öncelikli" dedi.