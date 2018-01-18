Çocuk Kulübü’nde sertifika heyecanı

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü’nde kurs dönemi törenle sona erdi. Ücretsiz kurslarda hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı bulan 200 çocuk sertifikalarını aldı

Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü, eğitim yılının ilk döneminde açtığı İngilizce drama, karikatür, fen teknoloji, bilim kahramanları, satranç, resim, yaratıcı drama ve diksiyon kurslarıyla 200 çocuğa hizmet verdi. 4 ay boyunca ücretsiz eğitim alan çocuklar, yeteneklerini geliştirme ve sosyalleşme imkanı buldu. Kursları başarıyla tamamlayan öğrenciler için Çarşı Kültür Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Küçük kursiyerler törende sundukları gösterilerle yeteneklerini sergiledi, resim ve karikatür sergileri açtı.



VECDİ ALTAY ANILDI



Törende, 10 Ocak’ta yaşamını yitiren, Çocuk Kulübü’nün Kurucusu, Gazeteci Vecdi Altay da bir kez daha sevgi ve saygıyla anıldı. Vecdi Altay’ın kızı Ekin Altay, kulübe babasının adını vererek ölümsüzleştiren Karşıyaka Belediyesi’ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür etti.



“GURURLA YAŞATACAĞIZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çocuk Kulübümüz, geleceğin teminatı çocuklarımızın hem eğitimlerine hem de sosyal gelişimlerine destek olmak için çalışmaya devam ediyor. Kurslarımızı başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi kutluyorum. Bugün 3 bin 500 üyeye ulaşan bu kulüpte çok büyük emeği olan Gazeteci Vecdi Altay’ı da bir kez daha rahmetle anıyoruz. Kulübümüz ve çocuklarımız, Vecdi Altay’ın adını her zaman gururla yaşatacaktır” dedi.



