Çocuk Meclisi'nden Matematik Köyü'ne ziyaret

Konak Kent Konseyi Çocuk Meclisi Aziz nesin vakfına ait Şirince'de bulunan matematik köyünü ziyaret etti

Çocuk Meclisi'nden Matematik Köyü'ne ziyaret
Çocuk Meclisi Başkanı Utku Medet Genç; bu tür etkinliklerin bizlerde matematiğe karşı olan bakış açımızı bir daha sorgulamamızı, korkularımızı yenmemiz gerektiği ve önemli olanın sonuç değil yöntem olduğunu belirtti. Ayrıca bize bu imkanları sağlayan çocuk dostu Belediye Başkanımız Sema Pekdaş'a teşekkürlerini ifade etti.

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu çocuklarımızın geleceğimiz olduğu ve onlar için elimizden gelen ne varsa Konak Kent Konseyi olarak yapacaklarını belirtirken, ayrıca bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Konak Belediye Başkanımız Sema Pekdaş'a şahsım ve ekibim adına teşekkür etti.
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