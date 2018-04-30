Çocuk şenliği için geldiler, gözyaşlarıyla gittiler

21. Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklar Gaziemir’den ölümsüz dostluklar ve gözyaşlarıyla ayrıldı. Çocuklarla vedalaşan Başkan Şenol, “Burada kurduğunuz dostlukları hiçbir zaman unutmayın. Sizler birer barış elçisisiniz. Dünyanın geleceğini barışla inşa edeceksiniz” dedi

Dünyanın dört bir yanından gelerek bu yıl 21.’sini düzenlenen Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılan misafir çocuklar ülkelerine döndü. Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Litvanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana ile ülkemizden Batman ve Sivas’tan şenliğe katılan çocuklar, kentten ayrılırken duygu dolu anlar yaşadı. Şenlik boyunca Gaziemirli ailelerin yanlarında kalan konuk çocuklar yeni kültürler keşfederek, ömür boyu sürecek dostluklar kurdu. Yabancı çocuklar ile onları misafir eden aileler ve çocuklarının vedalaşmasında hüzünlü anlar yaşandı. Kısa sürede büyük dostluklar kuran çocuklar, vedalaşırken dakikalarca birbirlerine sarılarak ağladı.

‘Dünyayı barışla inşa edin’



Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol veda için kendisini ziyarete gelen çocuklara anı olarak minik hediyeler verdi. Çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Şenol, “Dünyanın geleceği sizlerin ellerinde. Sizler dünyayı barış, kardeşlik, sevgi dolu bir hale getireceksiniz. Her biriniz artık birer barış tohumusunuz. Dünyayı kan gölüne çevirenlere, savaş sevdalılarına inat dünyanın geleceğini barışla inşa edeceksiniz” diye konuştu.

Başkan Şenol’a da şenliği düzenlediği, Gaziemirli ailelere kendilerini misafir ettikleri için teşekkür eden çocuklar, Gaziemir’de çok güzel zaman geçirdiklerini ve gelecek yılki şenliği sabırsızlıkla bekleyeceklerini söyledi.