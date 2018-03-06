Çocuklar bir günlüğüne üniversite havası kokladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Abla-Ağabey-Kardeşleri, bu kez Yaşar Üniversitesi'nde buluştu. Hayallerini kurdukları meslekler hakkında merak ettikleri soruların cevabını öğrenen çocuklar, "bir günlüğüne de olsa" kampus havası soludu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2007 yılından bu yana başarıyla uyguladığı “ödüllü” sosyal projesi “Abla-Ağabey-Kardeş”’te yer alan Gönüllü Takımı, "kardeşlerinin" hayatlarındaki önemli kararlardan biri olan ‘meslek tercihi’nde de yardımcı oluyor.



Üniversiteli abla ve ağabeyleri eşliğinde kent gezileri yapan, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan 10-13 yaş grubundaki çocuklar, bu kez Yaşar Üniversitesi’ni ziyaret etti. Hem üniversite sınavı öncesinde yaşanabilecek zorlukları göğüslemeyi hem de hedeflerini belirlemede öncü olacak bilgileri öğrenen "kardeşler", gezi sırasında hayli heyecanlı anlar yaşadı. Kampus hayatını ilk kez soluyan çocuklar, akademisyenlerle iletişime geçerek okumak istedikleri bölüm ve meslekler ile ilgili bilgi aldı.



Üniversite turunun ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güne özel, çocuklar için hazırladığı bir sürpriz de vardı. ''Tiyatro Mürettebat'' grubunun ‘Rapunzel’ adlı oyunu, "kardeşler" kadar abla ve ağabeyler tarafından da ilgiyle izlendi.



Yaşar Üniversitesi’ne gerçekleştirilen etkinliğe 280 kardeş katıldı. Daha önce böyle bir tecrübeyi yaşamadıklarını dile getiren çocuklar, Abla-Ağabey-Kardeş Projesi sayesinde hayata çok farklı pencerelerden bakmaya başladıklarını söyledi.



Yeni dönemi Kasım ayından bu yana devam eden projeyle her hafta sonu 474 gönüllü, kardeşleri ile birlikte buluşmaya ve birlikte öğrenmeye devam ediyor.





Duyarlı, düşünen ve sorgulayan bir nesil



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ya da mezunu gençleri İlköğretim 4.5.6. ve 7. sınıf öğrencileriyle buluşturduğu Abla-Ağabey-Kardeş Projesi, paylaşmayı öğreterek ve yaygınlaştırarak toplumsal bilinçlenmeye ve kenetlenmeye önemli katkı sağlıyor. Gönüllü abla ve ağabeyler, cumartesi günleri önceden ev ziyaretleri ile belirlenen ailelerin evlerine konuk oluyor ve uzman bir ekip tarafından belirlenen etkinlikleri kardeşlerle birlikte uyguluyor. Ayrıca önemli gün ve haftalarda veya çeşitli zamanlarda düzenlenen kültürel-sosyal-sportif etkinliklere birlikte katılıyorlar.



Projenin ana hedefi ise Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, barışçı, düşünen, sorgulayan, özgüven sahibi, çevreye duyarlı, farklı görüş ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.