Çocuklar için kurutulmuş meyvelerden cips yaptı

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan Özbekistan asıllı girişimci Gülendar Kibaroğlu (50), kurutulmuş meyvelerden cips hazırlayarak, özellikle çocuklara doğal ve sağlıklı atıştırmalıklar yapıyor

Türkiye’ye 15 yıl önce Özbekistan’tan göç eden Ahıska Türkü Gülendar Kibaroğlu, hem anne hem de öğretmen olarak çocuklara sağlıklı gıda üretiyor. Torbalı'daki ortaokullarda ücretli fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan Kibaroğlu, sanayi sitesinde kiraladığı atölyede ise hiçbir katkı malzemesi kullanmadan meyve kurusu hazırlıyor. Makine mühendisi eşi Mihrali Kibaroğlu’nun (54) projesini çizip, hazırladığı 2 makineyle kuru meyve üretimine başlayan Kibaroğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) karşılıksız hibe almaya hak kazandı. Kibaroğlu, ailecek 6 aydır üretim yaptıklarını belirterek, "Makinelerimizden biri meyveleri kesiyor biri ise kurutuyor. 17 yaşında lise öğrencisi oğlumuz var. Eşim ve oğlum, makinelerin vidalarını dahi kendileri taktılar. Hazırladığımız proje beğenildi. Gözetmenlerin önünde üretim yaptık ve projemizi onayladılar. Makineleri ilk kullanan biz olduğumuz için Ar-Ge çalışması devam ediyor. Portakal, elma, cennet elması çok güzel sonuç verdi. Meyvelerin değerlerini kaybetmeden kurutuyoruz" dedi.



HEM SAĞLIKLI HEM LEZZETLİ



Kuru meyve ve sebzeden un da elde ettiğini anlatan Gülendar Kibaroğlu, kırmızı pancar, portakal ve havuç ununun faydası kadar yiyeceklere kattığı lezzetle de beğenildiğini dile getirdi. Beyaz undan uzaklaşmak isteyenler için havuç unundan erişte kestiğini anlatan Kibaroğlu, "Ürünlerimiz en az 6 ay süresince saklanabilir. 300 gramlık paketlerin fiyatı 10 lira. Müşterilerimizi bekliyoruz, sipariş üzerine üretim yapabiliriz. Hiçbir markamız yok. 22 kilo elmadan 3 kilo cips çıkıyor. Hiçbir katkı malzemesi olmadan üretilen meyveleri insanlar kullansın istiyoruz. Hem çocuklar hem yetişkinler rahatlıkla tüketebilir. Örneğin portakal ununun faydalarını anlatmaya başladığımda insanlar internetten araştırıp, doğruluğunu anlıyor. Antioksidan niteliğindeki portakal kabuğu doktorlar tarafından da tavsiye ediliyor; ama biz içini yiyor kabuğunu atıyoruz. Havuç unu da A vitamini yönünden zengin. Bazı çocuklar havuç sevmiyor. Yemeğin içine ununu kattığınızda çocuk havuçtan da vitamini almış oluyor. Keklere kullanılabileceği gibi salataların üzerine serperek de servis edilebilir. Ben de mutfağımda kullanıyorum, oğlum çok seviyor" diye konuştu.