Çocuklar için tıraş, hiç bu kadar keyifli olmamıştı!

İzmir'de çocukların tıraş olurken berber koltuğunda sıkılıp ağlamalarına çözüm arayan berber Mesut Karataş, oyun parkı gibi dizayn ettiği iş yerinde oyunlar eşliğinde çocukları tıraş edip saçlarına şekil veriyor

Karşıyaka ilçesinde yaklaşık yıllardır berberlik yapan 26 yaşındaki Karataş, 2-6 yaşındaki minikler için açtığı kuaför salonununda velilerle çocukları eğlendirerek tıraş ediyor.



Çeşitli oyunlarla minikleri tıraş koltuğuna alan Karataş, ağlayan ya da sıkılan minikleri serbest bırakıp oyuna devam ediyor. Velileri de oyuna ortak eden Karataş bir yandan eğlendiriyor bir yandan da tıraş yapıyor. Çocukları sadece bir müşteri olarak görmeyen Karataş, doğum günü için hediye gönderiyor, sünnet düğününe gidiyor.



Çocuklarla kurduğu yakınlık dolayısıyla kimi çocuklar haftada bir tıraşa gelirken bazıları da saatlerce tıraş salonunda vakit geçiriyor. Bu durumdan hem Karataş hem de aileler memnun.







Her şey çocuklar için



Üç ay önce, sadece 2-6 yaşındaki çocukların tıraş olabileceği kuaför salonu açan Karataş, mesleğe başladığı günden bu yana berber koltuğunda ağlamayan ya da sıkılmayan çocuk görmediğini, miniklerin traş korkusu yaşamaması için kendince çözüm bulmaya çalıştığını söyledi.



Karataş, kendisinin de küçük yaşlarda tıraş olurken çok ağladığını, ilk çocuk müşterisi geldiği zaman da ağlamasından etkilenip, çocuk kuaförü olmaya karar verdiğini söyledi.



Dükkanında önceliğinin çocukların mutluluğu olduğunu belirten Karataş, "İlk başta çoğu çocuk gelince korkuyor. Önce beraber vakit geçiriyoruz. Oyun oynuyoruz, kendimi tanıtıyorum. Beraber vakit geçirerek onun bana alışmasını bekliyoruz. Ondan sonra direk kesime geçmeden saçlarını tarıyorum, sonra yavaş yavaş kesime geçiyorum." dedi.



Çocuk ağlamaya başladığı zaman elindeki makası bırakarak tıraşa ara verdiğini anlatan Karataş, bazen tıraş süresinin 1 ile 1,5 saati bulduğunu, hiçbir zaman bu durumdan şikayetçi olmadığını söyledi.







"Çocuklar gülünce mutlu oluyorum"



Karataş, çocuklarla çok mutlu olduğunu dile getirerek, "En mutlu olduğum an çocukların gülmesi, ağlamamaları. Korktukları bir şeyi iyi bir şeye çevirmek çok hoşuma gidiyor. 'İyi ki bu işe girmişim' diyorum. Eskiden çocukları normal berberlerde tıraş olurken ağlayan anne ve babalar da yeni durumdan memnun." şeklinde konuştu.



Çocukların dükkanında kendilerini huzurlu hissettiği için çoğu zaman tıraştan sonra gidemediğini anlatan Karataş, en büyük hedefinin ilerleyen süreçte kentin farklı yerlerinde tüm çocukların yararlanabileceği daha büyük çocuk kuaförleri açmak olduğunu vurguladı.



Tüm tıraşlarının sonunda onlara ilerki yaşlarında göstermek için hatıra fotoğrafı çektirdiğini ifade eden Karataş, şunları kaydetti:



"Dükkanımın dışında da onlarla görüşüyorum. Çocukların sünnet düğünü oluyor mesela özel günlerinde de dışarda vakit geçiriyorum. Beni görünce 'Mesut amca' diyorlar. Kucağıma geliyorlar, eğer aileleriyle arabalarının içindeyse durduruyorlar. Benim içimdeki çocuk hiç ölmeyecek, çocukların mutluluğu için her zaman onların hep yanında olacağım."





"Haftada bir gün 'Dayı tıraşa gidelim' diyor"



Volkan Mete, Buca'da oturduklarını, 4 yaşındaki yeğeni Ömer Kirişkuzu'yu çocuk kuaförüne getirdiğini söyledi.



Anne ve babası çalıştığı için izin günlerinde yeğeni ile kendisinin ilgilendiğini anlatan Mete, "Ömer'i daha önce bir arkadaşımın berber salonuna götürüyordum. Orada huzursuzluk çıkarıyordu ama şimdi çok mutlu. Burada oyun alanı olduğu için çok mutlu. Haftada bir gün 'Dayı tıraşa gidelim' diyor." şeklinde konuştu.



Gülşah Göçer de 3 yaşındaki oğlu Kerem Efe'nin berber koltuğunu sevmeye başladığını dile getirdi. Oğlunun çocuk kuaförüne geldiğinde sosyalleştiğini aktaran Göçer, tıraş olduktan sonra Kerem Efe'yi eve zor götürdüklerini sözlerine ekledi.