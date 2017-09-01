Çocuklar, kendi logolarını tasarladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Hakları logosunun tasarımı, 50 çocuğun ellerinden çıktı. Bu eserler arasındaki en iyi logo, 28 Ağustos ile 8 Eylül 2017 tarihleri arasında "ailevecocuk ibb" adlı instagram adresindeki seçimle belirlenecek

“Çocuk olmak hakkım, tasarım yapmak farkım” adlı yeni bir projeyle bir araya gelen İzmirli 50 çocuk, kendi haklarını simgeleyecek logoyu çizdi. Meslek Fabrikası Eğitim Salonu’nda verilen teknik eğitimle çizimlerini gerçekleştiren çocuklar, hem kendi haklarını öğrendi hem de tasarım işinin püf noktalarını.. Birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığı etkinlikte 'İzmir Büyükşehir Çocuk Hakları" çalışmalarında kullanılacak logoların "ailevecocuk_ibb" adlı instagram adresinde İzmirlilerin beğenisine sunulacağı bildirildi. Projenin oylamasına katılmak isteyenler, 28 Ağustos ile 8 Eylül 2017 tarihleri arasında bu değerlendirmeyi yapabilecek.







