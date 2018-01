Çocuklar kuşlar ve kediler için biraraya geldi

Down sendromlu çocuklarla Bahçeşehir Koleji öğrencileri sokak kedileri ve kuşlar için hazırlanan kulübe ve yuvaları boyamak için Bornova Belediyesi’nin hizmete açtığı Down Kafe’de buluştu. Çocukların hayalleriyle boyadığı kulube ve yuvalar Bornova’nın çeşitli bölgelerine yerleştirildi

Bornova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonunda down sendromlu çocuklarla Bahçeşehir Koleji öğrencileri ‘Sevmeye engel yok’ isimli etkinlikte biraraya geldi. Büyükpark’ta Bornova Belediyesi’nin down sendromlu gençlerin sosyal yaşama katılmaları ve kendi paralarını kazanabilmeleri için hizmete açtığı Down Kafe bu renkli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çocuklar daha önceden hazırlanan kuş yuvaları ve kedi kulübelerini özgürce boyadılar. Çocukların hayallerini yansıttıkları yuva ve kulübeler Bornova’da ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirildi. Etkinliğe katılan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın da yuvaları boyadığı etkinlikte çocuklar oyunlar oynayıp eğlendi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Down sendromlu çocuklarla herhanrgi bir engeli bulunmayan çocukların kaynaşıp birlikte yeni şeyler üretmelerinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Çocukların sokak kedileri ve kuşlar için biraraya gelmesinin de ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Atila, “Down Kafemizin böyle etkinliklere ev sahipliği yapması da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı” dedi.