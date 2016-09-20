Resmi ve özel okullarda 18 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Okullardan ise moral bozan haberler geliyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi önceki gün yaptığı açıklamada yeni eğitim öğretim yılı öncesi bütün tedbirleri aldıklarını İzmir'deki okullarda sıkıntı olmadığını, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan okulların da yenilenerek yeniden açıldığını açıklamıştı. Ancak okulların açılması ile birlikte durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Kendilerine velilerden gelen bilgileri aktaran Türk Eğitim- Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, 'İzmir İl Milli Eğitim Müdürü sayın Ömer Yahşi'ye sormak lazım söylediklerine kendisi inanıyor mu? Şu anda bize gelen bilgilere göre bir çok okulda sınıf bile yok. Kitaplar dağıtılmamış. Branş öğretmeni yok. Normalde haftada 30 saat derse girmesi gereken öğretmenlerimiz öyle görünüyor ki 40 saat derse girmek zorunda kalacak. Okullar açıldı ama ne kitap var ne de yeterli sınıf' dedi.



İstanbul'da bir devlet okulunda yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, parası olanlar ve olmayanlar diye iki sınıfa ayrıldığı yönündeki haberi de değerlendiren Demir, 'Bu tarz haberleri geçtiğimiz yıllarda da duymuştuk. İzmir'de şu ana kadar bize böyle bir durumun yaşandığına dair bilgi gelmedi. Öğrencileri zengin fakir ayırmak şöyle dursun İzmir'de öğrencilerin ders göreceği sınıf bile yok' diye konuştu.



Kitapların gelmesi 15 günü bulabilir



İzmir'deki bazı okullarda öğretmenler ve bilgi işlem odalarının kapatılarak sınıfa dönüştürüldüğünü belirten Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bahri Akkan ise, 'Kapatılan okullar nedeniyle okullarda aşırı bir yoğunluk var. Sınıflar tamamen dolu. Özellikle devlet okulları hijyen konusunda sıkıntılı, temizlik dahi yapılmayan okullar var. Bunun yanı sıra öğretmen sıkıntısı yaşanıyor. Okullar açılmadan önce dağıtılması gereken kitaplar da henüz dağıtılmadı. Milli eğitim müsteşarı kitapların dağıtımının 15 günü bulabileceğini söylüyor' dedi.







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