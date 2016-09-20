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    • Çocuklar siz başlayın kitaplar 15 gün sonra

    Yeni eğitim öğretim yılı beklendiği gibi sıkıntılı başladı. Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalarla binlerce öğretmen açığa alınmış, yüzlerce okul ise kapatılmıştı. İzmir'deki durumu değerlendiren Türk Eğitim- Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, 'Okullar açıldı ama ne kitap var ne de yeterli sınıf' derken, Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bahri Akkan ise, 'Okullar açılmadan önce dağıtılması gereken kitapların dağıtımının 15 günü bulabileceği belirtiliyor' dedi

    20 Eylül 2016 Salı 09:18
    Çocuklar siz başlayın kitaplar 15 gün sonra
    Resmi ve özel okullarda 18 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Okullardan ise moral bozan haberler geliyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi önceki gün yaptığı açıklamada yeni eğitim öğretim yılı öncesi bütün tedbirleri aldıklarını İzmir'deki okullarda sıkıntı olmadığını, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan okulların da yenilenerek yeniden açıldığını açıklamıştı. Ancak okulların açılması ile birlikte durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Kendilerine velilerden gelen bilgileri aktaran Türk Eğitim- Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, 'İzmir İl Milli Eğitim Müdürü sayın Ömer Yahşi'ye sormak lazım söylediklerine kendisi inanıyor mu? Şu anda bize gelen bilgilere göre bir çok okulda sınıf bile yok. Kitaplar dağıtılmamış. Branş öğretmeni yok. Normalde haftada 30 saat derse girmesi gereken öğretmenlerimiz öyle görünüyor ki 40 saat derse girmek zorunda kalacak. Okullar açıldı ama ne kitap var ne de yeterli sınıf' dedi.

    İstanbul'da bir devlet okulunda yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, parası olanlar ve olmayanlar diye iki sınıfa ayrıldığı yönündeki haberi de değerlendiren Demir, 'Bu tarz haberleri geçtiğimiz yıllarda da duymuştuk. İzmir'de şu ana kadar bize böyle bir durumun yaşandığına dair bilgi gelmedi. Öğrencileri zengin fakir ayırmak şöyle dursun İzmir'de öğrencilerin ders göreceği sınıf bile yok' diye konuştu.

    Kitapların gelmesi 15 günü bulabilir

    İzmir'deki bazı okullarda öğretmenler ve bilgi işlem odalarının kapatılarak sınıfa dönüştürüldüğünü belirten Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bahri Akkan ise, 'Kapatılan okullar nedeniyle okullarda aşırı bir yoğunluk var. Sınıflar tamamen dolu. Özellikle devlet okulları hijyen konusunda sıkıntılı, temizlik dahi yapılmayan okullar var. Bunun yanı sıra öğretmen sıkıntısı yaşanıyor. Okullar açılmadan önce dağıtılması gereken kitaplar da henüz dağıtılmadı. Milli eğitim müsteşarı kitapların dağıtımının 15 günü bulabileceğini söylüyor' dedi.


    Anahtar Kelimeler: Okul, Kitap, Okul Kitapları

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