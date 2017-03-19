Çocuklar soruyor: Hocam, Eğitim Parkı'na yolculuk ne zaman?

Gökay Akgün-Türkiye -Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın ( TEGV ) Çiğli'deki Eğitim Parkı, 1'inci ve 8'inci sınıflar arasında eğitim gören çocuklara ev sahipliği yapıyor. Eğitim Parkı'nda yapılan eğlenceli ve öğretici etkinlikler, tüm çocuklar için keyifli bir eğitim alternatifi oldu. Park'ın yöneticisi Serap Oral, çocukların öğretmenlerine sık sık 'TEGV'e ne zaman gideceğiz?' diye sorduğunu söyledi.



Katkılar artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin unutulmaz başkanlarından Ahmet Piriştina'nın önderliğinde, Çiğli'de 2003 yılında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfın'na (TEGV) tahsis edilen arazi, şimdi eğitim parkı olarak çocukların bulunmaktan keyif aldığı bir tesise dönüştü. İlköğretim 1'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar öğrenim gören çocuklara yönelik çok yönlü etkinliklerin düzenlendiği Eğitim Parkı'nda spor salonları, etkinlik ve bilişim odaları, kütüphane ve çok amaçlı salon gibi pek çok alan var. Etkinlik için yer alan bölümlerin yanı sıra iki büyük bahçeye de sahip olan Eğitim Parkı'nda çocukların akademik başarısından ziyade sosyal başarısının yükselmesi hedefleniyor. Bu amaç doğrultusunda belirli şartları sağlayan gönüllü eğitmenleri bünyesine kabul eden TEGV'de çocuklar, yaratıcılıklarını artırabilecekleri pek çok etkinliğe dahil ediliyor. Eğitmenler, çocuklarla birlikte okuduğu öyküleri yarım bırakıyor, öykünün devamını çocuklar getiriyor. Bilişim odasında internet çağına ayak uydurmaya, bir başka etkinlik odasında boyalarla resimler üretmeye çalışan çocuklar, vakfıtaki olanaklar dahilinde bilimsel deneyler de yapıyor. Örneğin ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi TEGV çocukları şu anda robot üretebilmek için gönüllü eğitmenler gözetiminde çalışmalar yürütüyor.Eğitim Parkı'nın yöneticisi Serap Oral, TEGV'in devletin verimliliğini artıracak ve eksiklerini giderebilecek projeler üreterek ilköğretim çağındaki çocukların sosyal başarılarını artıran mutlu bireyler olmaları için çaba gösterdiklerini vurguladı. Oral, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin merhum başkanı Ahmet Piriştina'nın büyük katkılarıyla kurulan Eğitim Parkı'nın, Aziz Kocaoğlu'nun da sürekli artan katkılarıyla çok sayıda çocuğa hizmet verdiğini belirterek, '18 yaşını dolduran, vakfımızın oryantasyon eğitimini tamamlayan, adli sicil kaydı temiz olan yetkin eğitmenlerimizin gözetiminde çocuklarımız birçok etkinlik yapıyor ve aldığımız geri bildirimler çok sevindirici' diye konuştu.Serap Oral, 'Özgüveni yüksek, birey olduğunun, önemsendiğinin bilincinde olan çocuklar kendilerini bu şansları elde edememiş akranlarına nazaran çok daha fazla ve hızlı geliştiriyor. Burada yaptıklarımızla mutlu çocuklar yetiştirmeye gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte yaptığımız çalışma çerçevesinde, müfredatta yer alan ve çocukların 'sosyal gelişiminin artırılmasının hedeflendiği' saatlerde çocuklar, öğretmenleriyle birlikte okuldan buraya geliyorlar ve etkinlikler tamamlandıktan sonra ders yapmak üzere yeniden okula dönüyorlar. Öğretmenlerden sürekli aynı şeyi duyuyoruz. Çocuklar, haftanın ilk günü, ilk dersten itibaren 'Hocam, TEGV Eğitim Parkı'na ne zaman gideceğiz? Etkinlik gününe ne kadar zaman kaldı?' sorularını yöneltiyorlarmış. Bu bizim için son derece umut verici ve sevindirici. Giderek çoğalan gönüllü kadromuzla birlikte daha fazla çocuğa ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.