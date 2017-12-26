Çocuklara çakmak satışı İzmir'de yasaklandı!

İzmir'de 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışının yasaklandığını bildirildi

Çocuklara çakmak satışı İzmir'de yasaklandı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Valiliği, il genelinde 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazının satılmasını yasakladı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın 18 Aralık'ta imzaladığı karara aykırı satış yapanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca "emre aykırı davranış"tan idari para cezası uygulanacağı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #çakmak gazı
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