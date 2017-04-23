Çocuklara en güzel armağan

İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü üyeleri tarafından çocuklara kitap dağıtıldı

İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü üyeleri, okuma alışkanlığını arttırmak için İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Kemeraltı Çarşısı'nda aileleri ile birlikte gelen çocuklara Aytül Akal'ın 'Atatürk Olmak' isimli kitabını, Türk bayrağı ve Atatürk İl Halk Kütüphanesi'nin yerini gösteren kroki dağıttı. Atatürk kitaplarını ve Türk bayraklarını alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Dağıtılan 1000 kitap, yarım saat içinde tükendi.





Bu etkinlik ile daha çok araştıran ve kitap okuyan nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü Dönem Başkanı Dilek Süslüer, "Lions Kulübü olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdiğimiz proje ile İzmir'in merkezi sayılan Kemeraltı'nda bin çocuğa Aytül Akal'ın 'Atatürk Olmak' kitabını dağıttık. Bunun ile birlikte İzmir Atatürk Halk kütüphanesi'nin çocukların anlayabileceği şekilde krokisini hazırladık. Çocukların kitap okumasına teşvik için yaptığımız bu proje ile hem kitap sevgisini aşılamak hem de kütüphanenin önemini, nerede olduğu bilgisini vermek istedik, Türk Bayrağımız ile birlikte çocuklarımıza dağıttık" dedi.

Kaynak: