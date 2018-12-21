Çocuklardan Zübeyde Anne’ye mektup var

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Karşıyaka’ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım, Karşıyaka Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği tarafından anlamlı bir yarışmayla anılacak.

Üçüncü kez düzenlenecek ‘Zübeyde Anne’ye Mektubum Var’ başlıklı ulusal yarışma için; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 25 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek.

Tören Anıt Mezar'da

Zübeyde Hanım’ın aramızdan ayrılışının 96. yılı anısına el yazısıyla hazırlanacak mektuplar, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Bizim Ev Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne posta yoluyla iletilecek. Ödül töreni ise 10 Ocak 2019 Perşembe günü saat 11.00’da, Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda gerçekleşecek. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek. Yarışma ve katılım koşullarına ilişkin, 0232 446 86 86 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

'En değerle emanetimiz'

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Zübeyde Hanım, bir annenin tüm dünyayı değiştirebileceğinin en güzel örneğidir. O’nun yetiştirdiği evlat bir ulusun kurtarıcısı ve ışığı oldu. O evlat en kıymetlisini, annesi Zübeyde Hanım’ı da bize, Karşıyakamıza emanet etti. Her gün sonsuz minnet ve özlemle kucakladığımız en değerli emanetimizi, bir kez daha anlamlı bir organizasyonla anmaya hazırlanıyoruz. Çocuklarımız Zübeyde Hanım’a, bizler için taşıdığı büyük anlam ve değeri düşünerek, bugünün gözüyle eşsiz mektuplar yazacak. Atamızın ışığıyla aydınlanan tüm çocuk ve gençlerimizin katılımını bekliyoruz” dedi.

Atatürk çocukları

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu da “Atatürk çocuklarının kalbinden ve kaleminden dökülecek satırlarla, Zübeyde Annemizi yine büyük hatırasına yakışır şekilde anacağız. Türkiye genelinde katılıma açık olan yarışmamıza başvuruları bekliyoruz” diye konuştu.