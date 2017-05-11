Çocukları tiyatroyla buluşturarak "Fark yarattı"

İZMİR'in Selçuk ilçesindeki Belediye Tiyatrosu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen 17. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde 'Fark Yaratanlar' kategorisinde ödül aldı

2016- 2017 tiyatro sezonunda Ege Bölgesi'nde sahneye koyulan oyunlar seyredilerek performans, tasarım ve yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği ve bu yıl 17'incisi düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödülleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen 17. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde Selçuk Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Erol Namdar 'Fark Yaratanlar' kategorisinde ödül aldı. Selçuk'un tüm mahallelerindeki çocukları tiyatroyla tanıştırması Namdar' a ödül getirdi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Selçuk Belediye Tiyatrosu Genel Yönetmeni Erol Namdar "Direklerarası seyircilerine, değerli jüri üyelerine şahsımı bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Selçuk Belediye Tiyatrosu'na her zaman destek veren Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkürü de canım anneme ve ekip arkadaşlarıma yapmak istiyorum. Onlar olmasaydı, bu başarı olmazdı" dedi. Ödül töreninin ardından programa katılan ve ödül alan sanatçılara Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kokteyl verildi.

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