Çocukluk arkadaşını bıçaklayıp öldürdü

İZMİR’in Bayraklı İlçesi’nde, 30 yaşındaki Uğur B., tartıştığı çocukluk arkadaşı 32 yaşındaki Ömer Özdoğan’ı bıçaklayarak öldürdü

Olay, bugün sabah saatlerinde Postacılar Mahallesi, 7654 Sokak’ta meydana geldi. Kepçe operatörü Ömer Özdoğan ile çocukluk arkadaşı tornacı Uğur B., iddiaya göre, telefon konuşması sırasında küfürleşmeye başladı. Özdoğan bir süre sonra Uğur B.'nin evinin önüne giderek arkadaşını sokağa çağırdı. Sokağa inen Uğur B. ile Özdoğan burada da tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yumruklaşan iki arkadaştan Uğur B., evinden aldığı ekmek bıçağıyla Özdoğan’ı yaraladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Özdoğan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özdoğan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Uğur B., kısa süre içinde Cinayet Büro ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı.



Emniyete götürülen Uğur B.’nin ifadesinde gece birlikte alkol aldığı Özdoğan’ın aracında telefonunun şarj aletini unuttuğu için aradığını ancak telefonda kendisine küfür ettiğini ve Özdoğan’ın evinin önüne geldiğinde arkadaşının kendisine yumruk attığını, bunun üzerine çocukluk arkadaşını bıçakladığını söylediği öğrenildi. Ömer Özdoğan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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