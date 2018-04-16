Çöp atmaya çıktı, otomobil çarptı!

İzmir'in Buca ilçesinde çöp atmak için evinden çıktığı sırada otomobil çarpan kadın ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yeşilbağlar Mahallesi'nde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 DE 2348 plakalı otomobil, 647/18 Sokak'ta kontrolden çıkarak, çöp atmak için evinden çıkan Tülin Altundağ'a (63) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Altundağ yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Öte yandan olaydan sonra sürücü gözaltına alındı.