Çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan işçi yaralandı

İzmir'in Bornova İlçesi'nde manevra yapan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan belediye temizlik işçisi 32 yaşındaki Ramazan Sayar yaralandı

Çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan işçi yaralandı

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İnönü Mahallesi 764 Sokak'ta meydana geldi. Bornova Belediyesi'ne ait, 28 yaşındaki Hüseyin Bozkurt yönetimindeki 07 EDN 31 plakalı çöp kamyonu, girdiği sokaktaki çöpleri aldıktan sonra manevra yapmak istedi. Bozkurt, bu sırada aynı çöp kamyonunda görevli belediye temizlik işçisi Ramazan Sayar'ın arkada olduğunu fark etmedi. Geriye doğru gelen kamyon ile yol kenarındaki ağaç arasında sıkışan Bozkurt yaralandı. Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Sayar, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Sayar'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.  Kaza üzerine kamyon şoförü Bozkurt, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kaza
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