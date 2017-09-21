Çöpten yılda 22 fabrika çıkabilir

İzmir'de günde yaklaşık 15 bin ton kağıtsal atık çöpe atılırken bunun sadece 200 tonu geri kazandırılıyor. Mopak Genel Müdürü Ruhi Molay, 'Eğer günde 7,5 ton kâğıdı ayrıştırıp geri dönüştürebilirsek sadece İzmir'de yılda 60 milyon liralık selüloz ithalatın önüne geçmiş oluruz. Bu parayla İzmir'de her yıl 2 fabrika kurulup, bine yakın kişiye iş imkânı sağlanır. Türkiye çapında ise yılda yaklaşık 2 milyon ton kâğıt ithalatının azaltılmasından elde edilecek parayla her biri ortalama 30 milyon lira olan 22 fabrika kurulabilir' dedi

Ali Budak-1 ton kağıt için 17 ağaç kesiliyor. Eğer yılda 100 bin ton kağıt ihtiyacımızı kullanılmış kağıtlardan sağlarsak her yıl 1 milyon 700 bin ağaç kurtulmuş olur. Yine 1 ton kağıt üretimi için 4100 kilovat saatlik enerji gerekiyor. 100 bin tonda ise bu sayı 410 milyon kilovat saate ulaşıyor. Benzer şekilde 1 ton kağıt için 32 bin litre su; 100 bin ton kağıt içinse 3 milyon 200 bin litre suya ihtiyaç duyuluyor. Yine 1 ton kağıt için 1750 litre yakıt gerekliyken 100 bin ton kağıt için bu rakam 175 milyon litreye ulaşıyor. Tüm bunların maddi karşılığı ise 63 milyon liralık elektrik, 38 bin liralık su, 297 milyon 500 bin liralık fuel oil olmak üzere 360 milyon 538 bin lirayı buluyor. Eski kağıtların kullanıma sunulması halinde selüloz ithalatı da azalacağından 100 bin tonda 298 milyon liralık döviz ülkemizde kalacak. Böylece ekonomiye genel katkısı 658 milyon 538 bin liraya ulaşacak.



'Belediye ile görüşüyoruz'



İstihdam haricinde, ambalaj atıklarının evlerde ve işletmelerde ayrı ayrı toplanmasını, halkın bu konuda daha aktif olması için eğitimler ve projeler geliştirilmesini ve konuyla ilgili görüşmeleri Bornova Belediyesi ile sürdürdüklerini söyleyen Molay, 'Tiyatro ve benzeri etkinliklerle geri dönüşüm bilincinin artırılmasını, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okullarda eğitim verilmesini sağlayacağız. Bornova Belediyesi de yapılacak projelere yasal destek vererek bu alanda önemli adımlar atılmasının önünü açacak. Bu konuda bilinci ne kadar çok arttırırsak ülkemiz ve şehrimiz için o kadar kazanım sağlamış oluruz' diye konuştu.



Türkiye'de ilk olacak



Şimdiye kadar Türkiye'de kağıt toplayıcılarına ve kağıt toplamaya yönelik böylesi bir çalışmanın yapılmadığını aktaran Molay, şöyle konuştu: Bakanlık bu konuda yasa çıkardı ama süreyi yeniden uzattı. Biz yasadan önce de büyük bir gururla söylemeliyiz ki kağıt toplayıcılarına yönelik eğitim, gözetme ve benzeri konularda girişimde bulunan ilk ve tek firmayız. Aynı zamanda Türkiye'de kağıt toplayan, topladığı atık kağıt ile karton üreten, defter ambalajını üreterek son tüketiciye ulaştıran ve bunu bir döngü halinde yapabilen, bu konuda entegre tesislere sahip tek şirketiz. Bununla da onur duyuyoruz.



İzmir'de 800 kağıt toplayıcısı var



Kağıt toplayıcıları konusunda hala net bir gelişme yaşanmadığını ve kendilerinin yeni bir çalışma başlatacaklarını söyleyen Molay, 'Bornova'da 16 kağıt toplayıcısını sigortalı olarak çalıştırmaya başlayacağız. Verimli olması halinde proje diğer ilçelere belki de illere yayılabilir. İzmir'de yaklaşık 800 kağıt toplayıcısı var ve bunlar da yılda ancak 72 bin ton atık kağıt topluyor. Kentteki kağıt fabrikaları da çeşitli işbirlikleriyle yılda 127 bin ton hurda kağıda ulaşabiliyor. Toplanan kağıtların yarısının bile tekrar kullanılması halinde yılda 170 bin ağaç kesilmekten kurtulacak. Bu da ekonomiye 60 milyon liralık katkı sağlayacak. Ulusal çapta hareket edildiğinde kazanç çok daha büyük olacak. Yılda yaklaşık 2 milyon ton kağıt ithalatının azaltılmasından elde edilecek parayla her biri ortalama 30 milyon lira olan 22 fabrika kurulabilir.

Kutu kutu Vatandaş da destek versin



Vatandaşların da dönüşüme katkı vermesini isteyen Molay, 'Onlar da kendi çöplerini ayrıştırıp Atık Toplama Merkezleri'ne götürebilir. Ayrıca şehir merkezlerinde kurulabilecek konteyner takip sistemi yönlendirmeleri ve uygulamalardan en yakın Atık toplama merkezine ulaşabilirler. Biz Mopak olarak seve seve bu atık kağıtları alırız' dedi.









