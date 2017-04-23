Çorumlular, bahara "Merhaba" dedi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Çorumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin gelenekselleşen "Bahar Şenliği"nin 5'incisi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Geleneksel "Bahar Şenliği"ne, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Pir Sultan Abdal Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Çeşme Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mehmet Bilgiç de davetli olarak katıldı. Manzarası ile ünlü, Çakabey Anıtı'nın bulunduğu Çeşmeköy bölgesinde gerçekleşen geleneksel şenlik, piknik havasında yapılırken çok sayıda mangalda pişirilen etler ile pilav ve salata şenliğe katılanlara ikram edildi. Dernek üyeleri ve konuklar, gün boyunca halay çekerek ve oyun oynayarak eğlendi.



"HALK OYUNU KULLANDI, AMA HAK YERİNİ BULDU MU?"



Çeşme Çorumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Uysal, geleneksel Bahar Şenliği'nde bir konuşma yaparak, Bahar Şenlikleri'ni her yıl, geniş katılımla yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Konuşmasında 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen referanduma da değinen Uysal, "Halk oyunu kullandı, ama hak yerini buldu mu? Adaletin yerini bulmadığına inanıyorum. Halkımız üzerine düşen görevi yerine getirdi. Bütün insanlarımız sandığa gitti. Ama ne yazık ki, Yüksek Seçim Kurulu'nun son anda, seçim devam ederken açıkladığı kararla 'Mühürsüz oylar geçerlidir' dedi. Öyle sanıyorum ki, 'hayır' çıksaydı, referandumu da iptal edeceklerdi. Bizim alnımız ak. Kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Bundan sonra onlar düşünsün. Şapkalarını masaya koysun, desinler ki, 'Bu halkın vicdanında biz nasıl aklanacağız?' Yurttaş olarak görevimizi yerine getirdiğimize inanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesini başlattığı, Samsun, Sivas, Amasya Erzurum'da çıkan sonuçlardan gerçekten üzüntü duyuyorum. Bir Çorumlu olarak, Çorum'da çıkan sonuçtan duyduğum üzüntüyü de belirtmek istiyorum. Ama her şeye rağmen 'yaşasın cumhuriyet', 'yaşasın demokrasi', 'yaşasın kardeşlik' diyorum" diye konuştu.



BELKIZ BAYRAK "ŞENLİK AĞASI" SEÇİLDİ



Geleneksel Bahar Şenliği'nde bu yıl ilk kez 'Şenlik Ağası' seçimi de gerçekleştirildi. Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mehmet Bilgiç'in önerisi ve ağalık teklifi ile "Şenlik Ağası" seçimine geçildi. Bilgiç, 300 lira önererek "Şenlik Ağası" olmaya aday olduğunu açıkladı. Mehmet Bilgiç'in ardından 6 kişi daha "Senlik Ağası" adaylığını açıkladı. Yapılan açık arttırmada, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi adına ağalığa aday olan Belkız Bayrak, açık arttırmayı kazanarak "Şenlik Ağası" seçildi. Bir yıl boyunca geçerli olacak Şenlik Ağalığı'nı kazanan Bayrak, şenliğe katılanları tek tek ziyaret ederek "İyi eğlenceler" dilediğinde bulundu. Bahar Şenliği, akşam saatlerine kadar devam etti.

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