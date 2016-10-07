07 Ekim 2016 Cuma
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    • Cuma Ali'nin ilik nakli olması için bu paraya ihtiyacı var

    İzmir'in Kiraz İlçesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Ali Kolay, yaklaşık 7 ay önce lösemi teşhisi konan ve ilik nakli yapılmasına karar verilen oğlu 5 yaşındaki Cuma Ali Kolay için uygun donörün Almanya'da bulunduğunu ancak işlemler için 980 Euro yatırılması gerektiğini, bu paranın ödenmemesi durumunda naklin gerçekleşmeyeceğini iddia etti. Yaklaşık 6 aydır, oğlunun tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde kaldığını dile getiren Kolay, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi

    07 Ekim 2016 Cuma 12:50
    Cuma Ali'nin ilik nakli olması için bu paraya ihtiyacı var
    Kiraz İlçesi'nde yaşayan Mehmet Ali Kolay (41)  ile Hatice Kolay (38) çiftinin hayatı, akrabalarını ziyaret için geçen şubat ayında gittikleri Gaziantep'te adeta kabusa döndü. Tek çocuğu olan oğlu Cuma Ali Kolay aniden rahatsızlanınca yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduklarını belirten baba Mehmet Ali Kolay, "Hastanede lösemiden şüphelendiler. Test yaptılar ve lösemi teşhisi konuldu. İzmir'de yaşadığımız için ve buradaki imkanların daha fazla olması nedeniyle tedavinin İzmir'de yapılmasını istedik. Oğlumu, yaklaşık 6 önce Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'ne yatırdık. Tedavi süreci başlarken, aynı zamanda uygun iliğin bulunması için de örnekler alındı. Maddi durumumuz yerinde değil, eşim çocuğumun yanında kalıyor ben ise hastane bahçesinde yatıyorum. Gariban insanlarız, akrabalarımızın zaman zaman yardımı oldu ama o da bir yere kadar. Oğlum için uygun ilik yaklaşık 3 ay önce Almanya'da bulundu, ancak bu süreçte enfeksiyon kaptı ve 40 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıkartılıp tekrar onkoloji servisine getirildi" diye konuştu.

    "980 EORU YATIRILMASI GEREKİYOR"

    İlik naklinin yapılabilmesi için Almanya ile temas kurulduğunu kaydeden Kolay, "Almanya'daki ilik bankasına 980 Euro yatırmam gerektiği söylendi. Ancak 150 Euro bulabildim ve bunu yatırdım, daha sonra tekrar para istediler ve bana 'Bu para yatmazsa işlem yürümüyor' dediler. Eğer parayı bulabilirsek oğlum Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilecek ve orada ilik nakli yapılabilecek. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyorum" dedi.

    Hastane yetkilileri bu paranın devlet tarafından karşılanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını ve sürecin devam ettiğini belirtti. Bu arada yakınları tarafından hastanedeki odasında cep telefonuyla görüntülenen Cuma Ali Kolay, "Oyuncak istiyor musun" sorusuna başını "Evet" anlamında sallayarak cevap verdi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Cuma Ali Kolay, Ilik Nakli

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