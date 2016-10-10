PARA TEMİN EDİLDİ



Haber Kaynağı: DHA

Kiraz İlçesi'nde yaşayan Mehmet Ali Kolay (41) ile Hatice Kolay (38) çiftinin hayatı, akrabalarını ziyaret için geçen şubat ayında gittikleri Gaziantep'te adeta kabusa döndü. Tek çocukları olan Cuma Ali Kolay aniden rahatsızlanınca yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduklarında, minik Cuma Ali'ye lösemi teşhisi konuldu. Aile İzmir'e dönerken, küçük çocuğun tedavisine de buradaki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. Aylardır, maddi imkansızlıklar nedeniyle, oğlunun tedavi altında tutulduğu hastanenin bahçesinde uyumak zorunda kaldığını anlatan baba Mehmet Ali Kolay bir süre önce, uygun iliğin Almanya'da bulunduğunu, ancak işlemlerin başlaması için 980 euro para gerektiğini belirterek yardım istedi.Ailenin tedavi için gerekli parayı bulamadığı haberi üzerine, minik Cuma Ali Kolay'ın sağlığına kavuşması için seferber olan hayırseverler, kısa sürede baba Kolay'a ulaşıp parayı ulaştırdı. Tek isteğinin oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu dile getiren Mehmet Ali Kolay, "Hayırseverler ulaşıp gerekli parayı hesabıma yatırdı. Toplam 980 Euro yatırılması gerekiyordu, ben bunun 150 Euro'sunu daha önce yatırmıştım. Şimdi geriye kalan parayı yatıracağım ve süreç hızlanacak. Oğlumun burnunda mantar oluşmuş ve nefes almasını güçleştirdiği için bir ameliyat geçirecek. O ameliyattan sonra inşallah ilik naklinin yapılacağı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevki olur ve bir an önce nakil gerçekleşir. Almanya'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından arayanlar oldu. Gerekli olan para tamamlanınca, yardım için arayanlara teşekkür ettim ve paranın toplandığını söyledim. Yardım geldikten sonra oğlum oyuncak istemişti, onları aldım ve çok mutlu oldu. Onun mutluluğu yaşadığımız sıkıntıları unutturdu" diye konuştu.