Cumhur Bulut: İzmir'i kaçılacak şehir olmaktan kurtaracağız

MHP İzmir'in Ar-Ge'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut; "İzmir'in tüm ilçelerinde Ar-Ge ekiplerimizle seçimlere hazırız. İl Başkanımız Veysel Şahin'den talimat bekliyoruz. Sahaya indiğimizde MHP İzmir İl teşkilatının şehri nasıl ele aldığını ve nasıl bir vizyonla daha güzel bir İzmir tasarladığını herkes görecek" dedi.

AK Parti ve MHP tarafından Cumhur İttifakı'nın ilçe çalışmaları sürerken MHP İzmir'in Ar-Ge'den Sorumlu İl Başkan Yardımcı Cumhur Bulut, 30 ilçede tespit, çözüm; araştırma ve geliştirme alanında tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "İzmir'i sadece bir coğrafya parçası olarak gören yerel yönetim anlayışının bu seçimde yerle yeksan olacağını, slogan ve festival belediyeciliğinin tarihe karışacağını düşünüyoruz. Zira sorunlarımız acil çözümler bekliyor. İzmir'de bırakın bir ilçeden bir ilçeye gidebilmeyi semtler arasında yolculuk bile bir saate çıktı. Böyle bir durumda belediyecilik sınıfta kalmış demektir. Geleceği görememek, İzmir'e kör bakmak demek" diye konuştu.

Karşılaştırmalı veriler

İzmir'in üstün vasıflarla mücehhez bir şehir olduğunu söyleyerek sürdüren Bulut, "Tarımdan turizme; sanayiden ticarete ve esnaf faaliyetlerine kadar her alanda büyük bir potansiyele sahip olan kentimizi yıllardır slogan belediyeciliği ile yönetmek 'Yaşanacak İzmir yerine kaçılacak İzmir'i doğurdu. CHP artık bu sloganı kullanamıyor bile. Ar-Ge gruplarımızın elindeki karşılaştırmalı verileri açıklamadığımızda gelinen noktanın ne kadar ürkütücü olduğunu ve niçin İzmir'in yaşanmaz bir şehir haline dönüştürüldüğünü herkes görecek" dedi.

Cumhur İttifak'ı değer katacak

İzmir'i yıllardır yöneten CHP Belediyeciliğine karşı eleştirilerini sürdüren Bulut, "CHP belediyeciliğinin şehir tasavvuru da yok. Kara düzen bir genişleme, Türk şehir geleneğinden uzak bir yapılaşma ve insana değer vermeyen bir yerel yönetim anlayışı var. Sonuç olarak da günümüzün sahipsiz İzmir'i ortaya çıkıyor" diyerek açıklamasını sürdüren Cumhur Bulut şöyle devam etti; "Cumhur İttifakı'nın İzmir'e değer katacağına yürekten inanıyoruz. Sayın Nihat Zeybekci ve kadrosunun İzmir'in önünü açacağını görüyoruz. Her türlü katkıyı sağlamak ve sahaya inmek için İl Başkanımız Sayın Veysel Şahin'in emrini beliyoruz. Otuz ilçede tüm Ar-Ge Ekiplerimizle hazırız. Sahaya indiğimizde MHP İzmir İl teşkilatının şehri nasıl ele aldığını, nasıl bir vizyonla daha güzel bir İzmir tasarladığını ve Cumhur İttifakına sağladığımız katkıyı herkes görecek".

İzmir sorunlar yığını

İzmir'i ele alırken bir gelecek vizyonu çerçevesinde değerlendirme yaptıklarını da söyleyen Bulut, üzerinde çalıştıkları konuları şöyle sıraladı; "Şehrimizin ana meseleleri trafik, otopark, kullanılmayan deniz yolları, yeşil alan eksikliği, kirlilik, gençliğe değer vermeyen idari anlayış, batmış spor kulüpleri, çevre düzensizliği, toplu taşım eksiklikleri, sinyalizasyon şebekesi kaosu, arıtma tesisleri ve çöp sorunları. Bu sorunların yığıldığı bir şehirde acil bir yönetim değişikliği gerekmektedir. Geleceğin İzmir'inde yollarımız da açık olacak ufkumuz da."