Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu: Referandum süreci diğer ülkeleri ilgilendirmez

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, "Türkiye'de yaşanan referandum süreci diğer ülkeleri ilgilendirmez. Bu bizim iç işlerimiz, sistem değişikliğimiz sizi neden ilgilendiriyor. Almanya, Avusturya ya da Hollanda'da bir sistem değişikliği olsa Türkiye buna ne kadar müdahil olur" dedi

İzmir'e çeşitli temaslarda bulunmak için gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Konya hemşehri dernekleriyle kahvaltılı toplantıda buluştu. Toplantıya, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten, Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Hasan Dayhan, İzmir Konyalılar Derneklerinin yöneticileri ve çok sayıda Konyalı katıldı. Toplantıda konuşan Türkmenoğlu, halkoylaması hakkında bilgi verdi. Yaşanan süreçte halkı bilgilendirmek için televizyon programları ve STK'ların davetlerine katıldıklarını belirten Türkmenoğlu, "Amacımız Anayasa değişikliğini doğru şekilde anlatmak. Televizyonlar ve gazetelerden takip ediyorum. Bu değişiklik korku salarak, yalan beyanlarla bazı kişiler tarafından anlatılmaya çalışılıyor. Ben de diyorum ki; Ne olur dümdüz ne getirdiğini anlatalım, vatandaş kendisi karar versin. Gittiğimiz yerlerde doğruları anlatıyoruz, takdir vatandaşın. Sonuç ne çıkarsa çıksın başımızın tacı olacak" diye konuştu.



"AVRUPA ÖRNEĞİNİ GÖRDÜNÜZ"



'Tek adam' eleştirilerine de değinen Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim inancımız, demokrasi değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimiz tek adamlığa karşı. İstişareye çok önem veriyoruz. Türkiye'nin demokrasisini bu kadar hafife almamak lazım. Türkiye Tanzimat'tan bu yana demokrasi mücadelesini zaten verdi ve dünyaya örnek olabilecek bir duruma geldi. Avrupa örneğini gördünüz, demokrasi, temel hak ve özgürlükler konusunda bize ders vermeye çalışıyorlardı. Görüntüler bizi dehşete düşürdü. Aslında yaşananları vatandaşlarımız anlatıyordu, ama bu şekilde canlı canlı izlemek hepimizi üzdü. Bunlar bize üst perdeden bakan ülkelerdi. Bu ülkeler terör örgütlerine, askeri, siyasi ve ekonomik anlamda bütün desteği dünyanın gözü önünde yapıyorlar."



"BU BİZİM İÇ İŞLERİMİZ"



Türkiye'de yaşanan referandum sürecinin diğer ülkeleri ilgilendirmediğini söyleşen Türkmenoğlu, "Bu bizim iç işlerimiz, sistem değişikliğimiz sizi neden ilgilendiriyor. Almanya, Avusturya ya da Holanda'da bir sistem değişikliği olsa Türkiye buna ne kadar müdahil olur. Kendi vatandaşlarının kararı der geçeriz. Ama Türkiye'nin aslında ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösteriyor onların tepkileri. Biz istiyoruz ki, Türkiye'nin geleceğinde artık siyasi belirsizlikler, ekonomik krizler yaşanmasın, terör tamamen bertaraf edilmiş olsun. Türkiye 2023, 2071 hedeflerine şu anki sistemde tökezleyerek gidiyor. Ayağına pranga vurulmuş durumda. Zaman zaman bürokrasi, yargı ve askeri darbelerle Türkiye'nin önü sürekli kapatılmaya çalışıldı" diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE GÜÇLÜ BİR MUHALEFET YOK"



Türkiye'de güçlü bir muhalefetin olmadığını ifade eden Türkmenoğlu, şöyle dedi:



"Son 15 yıl içinde muhalefetin AK Parti'ye karşı geliştirebildiği çok fazla bir tez ya da hizmet noktasında önde olabileceği bir şey yok. Muhalefeti de çalıştıran Cumhurbaşkanımızdı. Çünkü muhalefet güçlü olursa iktidar çok daha iyi çalışır. Ama maalesef bunu yaşamadı Türkiye. Belki Türkiye'nin en büyük kayıplarından birisi bu; gerçek anlamda güçlü bir muhalefetin olmaması."



YASALARI SADECE MECLİS ÇIKARACAK



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli görevinin yasa çıkartmak olduğunu hatırlatan Türkmenoğlu, mevcut sistemde mecliste katılımcı, çoğulcu yasalar çıkartılamadığını anlattı. Türkmenoğlu, "Bir milletvekili kendi başına yasa teklifi verebilir ancak, hükümetten destek almadan o yasanın meclisten çıkması, çıkmayı bırakın meclis gündemine gelmesi bile söz konusu değil. Ama yeni anayasa değişikliği ile birlikte milletvekilleri çok daha aktif çalışacaklar, yasama ile ilgili iradeleri çok daha rahat bir şekilde yerine getirecekler. Hükümetin kanun teklifi yetkisi kaldırılacak. Sadece mecliste milletvekilleri yasa tasarısı teklifi verebilecek. Şu yaşadığımız durumda hükümetten gelmediği sürece ya da hükümetin desteğini almadığı sürece hiçbir tasarının çıkma ihtimali yok. Mevcut sistem meclisi bypass etmiş oluyor. Yeni sistemde yasalar görüşülürken hiçbir şekilde milletvekilleri dışında bakanların ya da cumhurbaşkanının talimat verme, müdahale etme yetkisi yok. Cumhurbaşkanı sadece bütçe kanunu tasarısını verebiliyor o kadar" dedi.



20 YAŞINDA EMEKLİLİK MÜMKÜN DEĞİL



Kılıçdaroğlu'nun 18 yaşında milletvekili olan kişinin 20 yaşında emekli olacağı eleştirisini hatırlatan Türkmenoğlu, şöyle konuştu:



"Böyle bir şey mümkün değil. 2 yıl kesintisiz milletvekilliği yapan kişi milletvekili emekliliğinden yararlanma hakkını kazanacak. Ama işlevsel olması için vatandaşlarımız gibi normal çalışma süresini doldurması gerekiyor. Yani 65 yaşından sonra bu hakkını kullanacak. Yaşını ve primini doldurursa bu hakkını kullanabilir.

Kaynak: