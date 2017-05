'İnsanlar bilgiye kaynağından ulaşmalı'

-İzmir Uluslararası Kitap Fuarı onur konuğu şair Sina Akyol , uluslararası internet ansiklopedisi Wikipedia 'ye erişim yasağı getirilmesini eleştirerek, 'Belki de Cumhuriyet hayatımızın en zor dönemini yaşıyoruz. Erişimin yasaklanmasının OHAL sürecinin de etkisiyle verilen bir karar olduğunu düşünüyorum. OHAL'in kısa bir süre içerisinde kalkacağından çok umudum yok' dedi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Wikipedia'ya erişim engellendi. TRT eski program yapımcılarından ve İzmir Uluslararası Kitap Fuarı onur konuğu şair Sina Akyol, uluslararası internet ansiklopedisi Wikipedia'ye erişim yasağı getirilmesini eleştirerek, "Umarım her türlü yasaklama kısa zaman içerisinde kalkar. İnsanlar bilgiye kaynağından ulaşmış olur" dedi.Türkiye'nin eskiden beri zor zamanlardan geçmiş bir ülke olduğunu vurgulayan Sina Akyol, "Ama belki de Cumhuriyet hayatımızın en zor dönemini yaşıyoruz. Her şey ilgililer tarafından kolayca yasaklanıyor. Yasak getirmek bir ülke yetkililerinin yapabileceği en kolay iştir. Yasaklarsınız. Siz yönetim olarak yasakladığınız için insanlar bir süre seslerini çıkartmazlar. Ama her yasak ne yazık ki o yasağa uğrayanları ister istemez yeraltına indirir. Her şeyin aleni bir şekilde ortada cereyan etmesini ve yeraltına inmesini değerlendirirsek hangisi yönetim için daha doğrudur? En azından kontrol edilebilmesi için ortada olması yani yasaklanmaması gerekir. Zaten bu demokrasinin de bir gereğidir. Wikipedia'ye erişimin engelleyerek o bilgiye erişimi önlerseniz, o bilginin daha fazla yayılmasına neden olursunuz" diye belirtti.Türkiye'nin demokrasiye ulaşma ve demokrasiyi içselleştirip hayatına uygulama çabalarına rağmen, demokrasiyi yeterince sindirmiş, içselleştirmiş ve yaşamayı başarabilmiş bir toplum olmadığını aktaran Akyol şöyle devam etti:"Şimdi Wikipedia gibi sağlam bilgilerin yer aldığı kaynağa erişimin yasaklanmasının OHAL sürecinin de etkisi altında verilen bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu OHAL'in kısa bir süre içerisinde kalkacağından çok umudum yok. Umarım OHAL'den beri yaşanan her türlü yasaklama kısa zaman içerisinde ortadan kalkar. Yaşadığımız bilgi çağında, insanlar bilgiye ağızdan duyma yanlış bilgilerle değil de yerinden ve kaynağından ulaşmış olur" dedi.