Cüzdan hırsızı kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde, Fahriye Yanık'ın (40) alışveriş yaptığı süpermarkette düşürdüğü cüzdanı, ödeme yapmak için arkasında sıra bekleyen bir kişi tarafından çalındı. Olay, iş yerinin güvelik kameralarına yansırken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Cüzdan hırsızı kamerada
27 Haziran 2018 Çarşamba 15:41

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Hatay Üçyol semtindeki bir süpermarkette meydana geldi. Fahriye Yanık, alışveriş yaptığı süpermarketten çıkmak üzereyken, çantasını düzeltmek istedi. Bu sırada, çantanın içinde bulunan cüzdan yere düştü. Kasada bekleyen bir başka müşteri, Yanık süpermarketten çıkar çıkmaz cüzdanı yerden aldı. Daha sonra, kasiyere ödemesini yapıp ayrıldı. Bir süre sonra çantasına bakan Yanık, cüzdanını bulamayınca durumu anladı ve polise gidip şikayetçi oldu. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'CÜZDANDA 600 TL VE 50 DOLAR VARDI'

Olayla ilgili konuşan Fahriye Yanık, "Cüzdanımda 600 TL ve gün için ayırdığım 50 dolar para vardı. Fotoğraflar, bazı kartlar da içindeydi. O kadın, cüzdanı düşürdüğümü görmesine rağmen haber vermiyor, benim çıkmamı bekliyor. Tabii ki paramı kaybettiğime üzülüyorum ancak benim asıl derdim kadının bu duyarsızlığı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #hırsızlık
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