Dağlarda yetişen otlar, kadınların gelir kaynağı

İzmir'in Tire ilçesinde, dağlarda yetişen otlar ilçe kadınlarının gelir kaynağı oldu. Pazarda sattıkları otlardan kazandıkları paralarla ev ekonomisine destek olan kadınlar arasında, çocuğunun okul masrafını karşılayan da var, ev sahibi olmak için bir birikim yapan da

Tire ilçesi, sofralarında Ege otlarına yer açmak isteyenler için uğrak yerleri arasında bulunuyor. İlçenin taze ve zengin otlarıyla bilinen, bu konudaki ünü sebebiyle pazarın kurulduğu günlerde çevre yerleşim yerlerinden turların düzenlendiği salı pazarında ise en önemli rollerden biri kadınlara ait.



Yılın her mevsimi dağlara çıkan kadınlar, mevsime göre yetişen otları zorlu şartlarda toplayıp, satıcıya sunmak üzere pazara ulaştırıyor. Pazarda kendi tezgahı olmayan kadınlar ise satış için başkalarına ait tezgahın bir kısmını kullanıyor.



Ot toplamak için 20 kilometre yürüyorlar



Tire'nin dağlarında mevsimine göre otlar toplayan kadınlar, mart sonu itibarıyla sarmaşık, ebegümeci, şevketi bostan, dağ kekiği, kuzukulağı, hardal gibi otları toplamaya başladı.



Bahar aylarında bu otlar Tire'nin salı pazarında bolca bulunuyor.



Tire'de yaşayan 64 yaşındaki Şükriye Tavaslı, geçimini otlardan sağlayanlar arasında bulunuyor.



Tavaslı yaptığı açıklamada, 30 yıldır kazancını otlardan çıkardığını, ot toplamak için ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Çayırlı kırsalına çıktığını anlattı. Otların yükseklere çıktıkça çeşitlendiğini kaydeden Tavaslı, "Tire'de her mevsim ot bulunur. Sabah çıkıyoruz dağlara eşimle. Akşam ezanına kadar ot topluyoruz. Bu mevsimde sarmaşık, hardal, kuzu kulağı, dağ kekiği, şevketi bostan olur. Diğer zamanlarda ebegümeci, turp otu, iğnelik toplarız." diye konuştu.



Çocuklarının okul masrafını çıkartıyor



Başköy Mahallesi'nde yaşayan Muradiye Akkoyu ise ot toplarken karşılaştıklarını en önemli tehlikelerden birinin yılanlar olduğunu söyledi. Bu işi yapanların bu tehlikenin farkında olduğunu aktaran Akkoyu, yılandan korkmadığını ifade etti.



Akkoyu, pazarda sarmaşık otunun bir bağının 5 lira, kekik ve kuzu kulağının bir bağının ise 1 liradan satıldığını ifade ederek, "Allah'a şükür kazancımız yetiyor. Bir kızım var üniversitede okuyor, bir oğlum da ortaokula gidiyor. Onların eğitimi için hala çalışıyorum." dedi.



Hanife Gazisan da dört arkadaş halinde dağlara çıktıklarını dile getirerek, Çayırlı'ya kadar dolmuşla gittiklerini, sonrasını ise yürüdüklerini aktardı. İşinin yoruculuğuna dikkati çeken Gazisan ancak yürüyüşün sağlık açısından faydalı olduğunu belirtti.