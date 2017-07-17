Daha 10 yaşında 165 kilo!

İzmir'de 10 yaşında 165 kilo ağırlığa ulaşan Nurettin Yamaç, fazla kilolarından kurtulup fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçeli futbolcular gibi oynayabilmek için tedavi olmaya başladı. Kilolarından dolayı okula giderken zorluk çektiğini belirten Yamaç, "Yaşıtlarım gibi koşmak, rahatça okula gidip futbol oynamak istiyorum" dedi

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde oturan Ayhan- Serpil Yamaç çiftinin ikinci çocuğu Nurettin'e 3 yaşında 'obezite' teşhisi konuldu. Nurettin, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde obezite tedavisi görmesine karşılık diyetini uygulayamadığı için kilo veremedi. Nurettin, 10 yaşında 165 kiloya ulaştı. Okula zamanında başlayamayan Nurettin'in yaşıtları 5'inci sınıfa geçerken o Cevdet Güçlüer İlkokulu'nun 3'üncü sınıfına yeni geçti. Annesi üç yıl önce evi terk etti. Bir tüp firmasında şoförlük de yaparak oğluna bakmaya çalışan baba 40 yaşındaki Ayhan Yamaç oğlunun tüp mide ameliyatı yaptırılarak zayıflatılması için çağrıda bulundu. Uzmanlar, 18 yaşından küçüklerin bu ameliyatı olamayacağını ifade etti. İki ay önce Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nurettin'e 3 tekerlekli bisiklet gönderdi.



Yaşamındaki en büyük heyecanı bisikleti olan Nurettin, her gün evinin çevresindeki sokaklarda hızla pedal çevirerek zayıflamaya çalışıyor. Aşırı sıcaklarda kilosunu daha da hisseden Nurettin, "Bayılacak gibi oluyorum. Pişiyorum" sözleriyle sıcakta yaşadığını anlattı.



Okulda tenefüslerde arkadaşlarıyla futbol oynayan ve bugüne kadar hiç gol atamayan Nurettin, taraftarı olduğu Fenerbahçe'deki futbolcular gibi top koşturmak hayaliyle de zayıflamak için spor yapmak istedi. 15 gün önce kendisini evinde ziyaret eden İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur'a bu dileğini ileten Nurettin, hastaneye yatırılmamasını istedi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye giden Nurettin, sokakta kendisini uğurlayan arkadaşlarına el sallayarak ayrıldı. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Nurettin'in diyetini uygulamadığı için zayıflayamadığını belirterek, "Tek çaresi diyet ve hareket. Spor yapmak istiyor. Bunun için endokrinoloji (metobolizma hastalıkları), psikiyatri, kardiyoloji gibi uzmanlar ayrı ayrı tetkik edecek. Tetkiklerden sonra yürüyüş mü yapabilir, koşu bandında ne kadar koşabilir göreceğiz" dedi.







GÜNDE 5 DONDURMA 7 PAKET ÇUBUK KRAKER



Nurettin'e bakan babaanne Zarife Yamaç, torununun çok yemek yediğini anlatırken, "İlk zamanlara tam buğday ekmeği yiyordu son aylarda balkonda gizli saklı beyaz ekmek yiyor. Günde 5 dondurma 7 paket çubuk kraker, şekerler, kurabiyeler yiyor. Bütün gün bakkala yiyecek siparişi veriyor. Diyet yapmıyor. Söz geçiremiyorum aksi tavırları var, huysuzluk yapıyor" dedi. Hastaneye özel ekiple getirilen ve burada kontrollerden geçirilen Nurettin, "En büyük hayalim Fenerbahçeli futbolcular gibi koşup gol atmak. Kilolarımdan kurtulmak istiyorum. Okula girerken zorlanıyorum. Yaşıtlarım gibi olmak istiyorum" diye konuştu. Oğluna bakmakta zorlandığını dile getiren baba Yamaç ise, "Oğlumun sağlıklı şekilde yaşamasını istiyorum. Çalıştığım için onunla yeteri kadar ilgilenmiyorum. Hastaneye geldik. Kontrolleri yapıldı. İnşallah kilolarından kurtulur" dedi.



Nurettin Yamaç'ı hastaneye getiren ekipte bulunan evde sağlık doktoru Suzan Groşa'da "Nurettin kiloları nedeniyle sağlık problemleri yaşıyor. Tedavisine başladık. İlk aşama olarak endokrin bölümünde kontrolleri yapıldı. Kendisine diyet programı uygulanacak. Daha sonra kardiyoloji bölümünde bir takım testler uygulandı. Çıkan sonuçlar değerlendirilecek. Tedavinin ilk aşamasını tamamladık. Bundan sonra Nurettin bu şekilde hastaneye gelerek tedavisine devam edecek" diye konuştu.