Daha yeşil bir İzmir için...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğe daha yeşil bir dokuyla taşınması için yine bir ilke imza attı. İzmir'in "yeşil altyapı stratejisini" oluşturmak üzere düzenlenen çalıştaya 100'ün üzerinde akademisyen katıldı

Avrupa Birliği’nin en yüksek bütçeli hibe programı olan “HORIZON 2020” kapsamında 39 şehir arasında birinci seçilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelecekteki yeşil altyapı stratejisini şekillendirmek adına yeni adım daha attı. 100'ün üzerinde akademisyenin katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda çalıştay düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in bu alandaki yol haritasını da belirledi.



Çalıştayın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, yeşil altyapı kavramını sadece parklardan ibaret olarak algılamadıklarını belirterek, "İzmir bütününde yürüttüğümüz çalışmalarda yeşil ve doğa dostu bir anlayış sergiliyoruz" diye konuştu.



“Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi”ne (Covenant of Mayors) taraf olarak, 2020 yılına kadar yetkisi içindeki alanlarda karbondioksit salınımını yüzde 20 oranında azaltmayı taahhüt eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, HORIZON 2020 projesi kapsamında da hibe almaya hak kazandığını hatırlatan Gökçe, "Bu çalıştay sonucu elde edilecek öneriler uygulamalara yön veren bir temel oluşturacak" dedi.





