Damatlı Camisi kurtarılmayı bekliyor

Salihli bölgesinin en önemli kültür varlıklarından birisi olan Damatlı Mahallesindeki, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli cami, ilgisizlikten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Salihli Kaymakamlığı, caminin onarılması konusunu yazıyla İzmir Vakıflar Müdürlüğü'ne iletti

- Anadolu'da, 18. ve 19. yy.'da sıkça görülen kalem işi süslemeleriyle dikkati çeken ancak bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi yaşayan cami, 1995'te yapılan yeni cami nedeniyle yıllar önce terk edilerek yazgısıyla baş başa bırakıldı. Bugüne kadar caminin kurtarılması için verilen sözlerin yerine getirilmediğini aktaran Salihli Damatlı Mahallesi sakinleri, 'Köyümüzün biricik kültürel değeri göz göre göre yok oluyor' diyor.Yüksekçe inşa edilmiş kırma taş malzemeli bir bahçe duvarı ile çevrili alanda yer alan cami, kerpiç malzemeli olup dört yanı eğimli alaturka kiremit kaplı çatıyla örtülü. Ahşap iki destek ile taşınan ve iki yandan duvarlara oturan ahşap üstü örtülü son cemaat yeri üst seviyede yer alan panolar halinde düzenlenmiş natürmort, camii ve manzara betimlemeleriyle süslü. Üst örtünün merkezinde ise çarkıfelek kıvrımlarını hatırlatan düzenlenmesi ile ahşap göbek yer alıyor.Uzmanlar, caminin duvar süslemelerine ilişkin olarak, 'Kuzey duvarı üzerinde kadınlar mahfili bulunan yaklaşık kare plan şemasına sahip harim, kalem işi süsleme itibariyle oldukça zengin bezemelere sahip. Panolar halinde düzenlenmiş Allah, Muhammed ve halife isimleri vazodan çıkan çiçekler, sarmaşıklar ve yapının batı duvarındaki boya ile oluşturulmuş sahte pencereler ilgi çekici' değerlendirmesinde bulunuyor.Çatıda meydana gelen çökmeler sonucu sızan yağmur sularıyla kalem işi süslemeler zarar görmüş durumda. Tapuda, Damatlı Köyü Camisi Vakfı adına kayıtlı olan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli caminin yapımının 1870'ler öncesine dayandığı tahmin ediliyor.