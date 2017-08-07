Damlama sulamayla hintkeneviri yetiştiriciliğine 2 gözaltı

Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayağzı Mahallesi'nde tarlada hintkeneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Yapılan operasyonda, damlama sulama sistemiyle yetiştirildiği belirlenen toplam 500 kök hintkeneviri ele geçirildi. 18 yaşındaki H.Ç. ile 39 yaşındaki H.H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Kaynak: DHA
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