Damlama sulamayla hintkeneviri yetiştiriciliğine 2 gözaltı

İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla, damlama sulamayla sistemiyle hintkeneviri yetiştiriciliği yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

Damlama sulamayla hintkeneviri yetiştiriciliğine 2 gözaltı
Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayağzı Mahallesi'nde tarlada hintkeneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Yapılan operasyonda, damlama sulama sistemiyle yetiştirildiği belirlenen toplam 500 kök hintkeneviri ele geçirildi. 18 yaşındaki H.Ç. ile 39 yaşındaki H.H.Ç. gözaltına alındı.  Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

Kaynak: DHA
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