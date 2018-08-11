Dar gelirli aileler evlerine kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygun fiyatlarla satışa sunduğu Uzundere Toplu Konutları, dar gelirli vatandaşlardan yine büyük ilgi gördü. 168 konut için yapılan son ihaleye 481 talep geldi. Büyükşehir'in bir sonraki ihalesi 13 Eylül'de yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 728 konutluk Uzundere Toplu Konutları’ndaki boş daireleri, açık artırmalı ihaleye çıkarak uygun fiyatlarla satmaya devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 168 konutluk son ihaleye 481 teklif geldi. İlk etapta 90 konutun satışı gerçekleşti; Belediye'nin kasasına 19.8 milyon TL girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe’nin başkanlığında gerçekleştirilen açık artırmalarda kıyasıya rekabet yaşandı. Satın almak istedikleri daireler için ihale sıralarını bekleyen vatandaşların heyecanı görülmeye değerdi. İhaleyi kazananların sevinç çığlıkları koridorlarda yankılandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hafta gerçekleştirilen satışla beraber Uzundere’deki konutlardan 316 adedinin satışını gerçekleştirmiş oldu. Bu satışlarla 58 milyon 300 bin TL'lik gelir elde edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi’ndeki Uzundere Toplu Konutları’nın diğer daireleri için 13 Eylül tarihinde yeni bir ihaleye daha çıkacak. Konutlardan almak isteyen vatandaşlar, ihale giriş belgelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Mesken Şube Müdürlüğü’nden temin edebilecek.

"Kiradan kurtuldum"

Uzundere Toplu Konutları’ndan evsahibi olarak hayallerine kavuşan İzmirliler, düşüncelerini şöyle anlattı:

Sibel Önen: “Önceden Cennetçeşme’de oturuyordum. Bu ihaleyi kazandığımıza hala inanamıyorum. Artık kiradan kurtuldum. Yıllardır bu anı bekledim. Heyecanımı ve sevincimi kelimelerle anlatamıyorum. Çok mutluyum. Evler şahane, üstelik deniz manzaralı; daha ne olsun!”

Şükran Salmanyağız: “Hayallerime kavuştum. İstediğim daire bizim oldu. Dairelerin içi gerçekten çok güzel. Özellikle ulaşım yönünden çok iyi bir konumda.. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bize böyle güzel daireleri uygun fiyatlı satışa sundukları için teşekkür ederim.”

Kentin her alanına yakın

Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen Uzundere Konutları’ndaki daireler 3 oda 1 salona sahip ve net 120 metrekare büyüklüğünde. Asansörlü olarak inşa edilen konutlar, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi’ne 12 dk., Adnan Menderes Havaalanına 15 dk., Gaziemir’e 9 dk., Buca’ya 27 dk., Balçova’ya ise 12 dk. uzaklıkta.