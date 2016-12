Darbe gecesi İzmir'de halka ateş eden kişiye müebbet istendi

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine tepki gösteren 7 kişiye tabancayla ateş edip Ali Gürsu'nun yaralanmasına neden oldukları iddia edilen 1'i tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı. Savcı, tutuklu sanık Metin A.'nın ömür boyu ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Karşıyaka Bostanlı Camisi önünde duran darbe karşıtı 7 vatandaşa, kimliği belirsiz kişiler tabancayla ateş etti. Olayda 1 kişi tabancayla yaralandı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden teşhis ettiği şüpheliler Metin A. (43), Cumhur G.B. (36), Ali C. (24), Ceyhun A. (30) ve Sedat K.'yi (32) gözaltına aldı. Olay sırasında tabancayla ateş ettiği belirlenen Metin A., 11 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



CAMİLERDEN SALA OKUNMASINA KARŞI ÇIKTILAR



Olayla ilgilili soruşturmayı tamamlayan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, 1'i tutuklu 5 sanık hakkında 7 sayfadan oluşan iddianame hazırladı. Savcı Karakaya, hazırladığı iddianamade, o gece, sala okunmasından rahatsız olan alkollü sanıkların camiye girerek ellerindeki içki şişelerini kırdıkları ve taşkınlık yaptıklarını belirtti. Savcı Karakaya, iddianamede darbe girişiminin olduğu gece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY mensuplarına karşı halkın direnişe geçmesi amacıyla camilerden sala okunmasının istendiğini belirtti. Sanıkların, alkollü şekilde girdikleri Bostanlı Camisi'nde sala okunmasına engel olmaya çalıştıklarını da vurgulayan Karakaya, "Şüpheliler aldıkları alkolün de olumsuz etkisiyle caminin içine girerek sala okunmasını engellemeye çalışmış, ancak içeride kimseyi göremeyince ellerindeki içki şişelerini yere atarak kırıp taşkınlık yapmışlardır. Konak Meydanı'nda toplanan darbe karşıtı vatandaşlardan bazıları, Bostanlı'daki olaylardan haberdar olunca camiye gelmiştir. Sanıklar Metin A. ile Ali C. önce silahlarıyla havaya ateş etmiştir. Daha sonra da Metin A.'nın hedef gözeterek grubun üzerine ateş etmesi sonucu Ali Gürsu yaralanmıştır. FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında pek çok şüphelinin evinde darbe gecesi bir nevi kimlik kartı yerine geçecek olan bir dolar bulunmuştur. Bu dolarların terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen tarafından örgüt üyelerine gönderildiği değerlendirmektedir. Şüphelilerin büyük bir bölümü savunmalarında, 'Koleksiyon amaçlı bu paraları biriktirdiklerini' ifade etmişlerse de anılan paranın düğünlerde orkestranın ayaklarının altına atılan sıradan, kolayca bulunan bir para birimi olması nedeniyle bu ifadeler inandırıcı bulunmamıştır" dedi.



FETÖ/PDY'nin gerçekleştirdiği darbe girişiminde silahla dışarı çıkan Metin A.'nın, darbenin sivil ayağı olarak salanın okunmasını engellemeye çalıştığını öne süren Savcı Karakaya, "Evinde, Nazar Ayeti yazılı dua üzerine sarılmış, 1 adet L 77842320 H ibaresi bulunan 1 Amerikan dolarının elegeçirilmesi, adı geçen bu şahsın örgüt üyesi olduğunu ve anılan darbe kalkışmasında rol aldığını göstermektedir. Ayrıca, şüphelinin anılan bu parayı saklama biçimi de örgüt ile bağlantısını, bu simgeye yüklediği anlamı çok kesin bir dille anlatmaktadır. Şüpheli Metin A., örgüt üyesi olarak silahlı bir şekilde askeri darbeye teşebbüs gecesi sokağa çıkarak, salanın okunmasını ve camide görev yapan müşteki imamı engellemek istemiştir. Selanın önceden okunmuş olması şüphelilerin eylemini işlenemez suç haline getirmez" dedi.



İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Metin A. hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Kasten hayati tehlike doğuracak şekilde silahla yaralama', '6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklardan Ali C. hakkında 'Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', '6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' ve 'Dini mekanlara hakaret' suçlarından 14 yıla kadar hapis, diğer sanıklar Cumhur B., Sedat K. ile Ceyhun A.'nın ise 'örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'Dini mekanlara hakaret' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.