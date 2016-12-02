Darbeciler Marmaris'e ulaştığında Erdoğan İstanbul'daymış

Darbe girişimi gecesi Muğla'nın Marmaris İlçesi'nden helikopterle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'a getiren TC-ATA uçağının, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan THY-8451 koduyla kalkarak saat 00.40'ta Dalaman Havalimanı'na indiği ve 01.43'te de buradan THY-8456 koduyla havalandığı ortaya çıktı. Darbeci askerlerin Marmaris'teki otele vardığı saat olan 03.20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a ulaşmış olduğu belirtildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele 15 Temmuz gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbe girişimcisi askerin aralarında bulunduğu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, o gece yaşananlarla ilgili ilginç ayrıntılar yer aldı. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ve Fethullah Gülen'in ilk sırada yer aldığı sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterle Marmaris'ten Dalaman'a, oradan da uçakla İstanbul'a ulaşmasının ayrıntılarına yer verildi.



CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPIP OTELDEN AYRILDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişimi gecesi tatil yaptığı Marmaris'te, aralarında Doğan Haber Ajansı'nın muhabirinin de bulunduğu az sayıdaki basın mensubuna açıklama yapıp, darbe kalkışmasına karşı halkı meydanlara çağırdı. Ardından CNN Türk televizyonuna bağlanıp, canlı yayında çağrısını tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasının ardından helikopterle Marmaris'ten ayrılıp, Dalaman Havalimanı'na gitti. Buradan da kendisini bekleyen uçağa binip İstanbul'a ulaştı.



UÇAK İZMİR'DEN GİTMİŞ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a ulaştırılmasıyla sonuçlanan ve gizlilik içinde yürütülen hava trafiğinin ayrıntıları iddianame ile ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'a götüren TC-ATA uçağı, önce kimliğinin gizlenmesi için THY-8451 koduyla yolcu uçağı gibi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkarak saat 00.40'ta Dalaman Havalimanı'na indi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri Marmaris'teki otelden alan helikopter de Dalaman Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yanındakiler Dalaman Havalimanı'na geldiklerinde helikopterden inip TC-ATA uçağına bindi. TC-ATA uçağı buradan da gizlilik gereği yine THY-8456 koduyla saat 01.43'te İstanbul'a gitmek üzere havalandı.



DARBECİLER OTELE 03.20'DE GELDİ



Darbe gişiminin ardından tutuklanıp, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in komutasındaki darbeci askerler ise ikisi Cougar biri Skorsky tipi 3 helikopterle İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan saat 02.00 sıralarında Marmaris'e gitmek üzere havalandı. Darbeci askerler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıldığı Marmaris'teki otelin bulunduğu bölgeye, saat 03.20 sıralarında geldi. Darbeci askerlerin otele geldiği dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul'a ulaşmıştı.



UÇUŞ GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİRMEDİ



Cumhuriyet savcılarının, tanık sıfatıyla ifadelerine başvurduğu TC-ATA uçağının pilotu ve mürettebatının anlatımlarına göre, uçağın Dalaman Havalimanı'na inişi ve yolcularını alarak buradan ayrılışına kadar geçen süre içerisinde, naklin güvenli ve planlandığı şekilde yapılmasını engellemeye ilişkin herhangi bir eylemin veya şüpheli bir durumun gerçekleşmediği kanaatine varıldı. Darbeci askerlerin cep telefonlarının baz kayıtları ile olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, her 3 helikopterin de Marmaris'teki otelin bulunduğu bölgeye saat 03.20 civarında geldikleri anlaşıldı.



İddianamede, darbeci askerlerin öncelikle kumsala inmeye çalıştıkları, ancak kalkan toz bulutu nedeniyle yeniden havalanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre önce ayrıldığı otele yakın bir alandaki boş araziye sırayla indikleri, helikopterlerin motor susturmaksızın yeniden yükselerek bir süre askı pozisyonunda kornuma görevi yaptıktan sora yakıt sıkıntısı çekmeleri nedeniyle ikmal için otel çevresinden ayrıldıkları da vurgulandı.